Logo
Large banner

Знате ли да 8 сати сна није мит? Ево како то утиче на ваш организам

Извор:

Љепота и здравље

12.01.2026

20:28

Коментари:

0
Знате ли да 8 сати сна није мит? Ево како то утиче на ваш организам
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Откријте како квалитетан сан утиче на хормоне, стрес, имунитет и дугорочно здравље, према ријечима стручњака.

У свијету у којем се продуктивност често мјери непроспаваним ноћима, сан је неправедно потцијењен. Ипак, савремена медицина и наука све гласније поручују исто: квалитетан сан није луксуз – он је биолошка потреба. Шта се заправо дешава у нашем организму када из ноћи у ноћ спавамо довољно дуго и квалитетно? Од мозга и хормона, преко имунитета и метаболизма, до емоционалне стабилности – осам сати сна има далекосежан утицај на цијело тијело.

Шта се у тијелу дешава током 8 сати сна

  • Мозак се “ресетује” и постаје оштрији
  • Емоције су стабилније, стрес је под контролом
  • Хормони глади раде у вашу корист
  • Боља регулација шећера у крви
  • Јачи имунитет и мање упала

Да ли је 8 сати сна увијек идеално?

  • Шта се у тијелу дешава током 8 сати сна
  • Мозак се “ресетује” и постаје оштрији

Током сна мозак пролази кроз фазе дубоког и РЕМ сна, које су кључне за памћење, учење и доношење одлука. Студије показују да се током сна мозак дословно чисти од метаболичког отпада који се накупља током дана. Резултат? Боља концентрација, јасније размишљање и брже реакције.

Људи који редовно спавају 7–9 сати показују боље когнитивне перформансе и мањи ризик од развоја неуродегенеративних болести.

Емоције су стабилније, стрес је под контролом

Недостатак сна појачава активност амигдале – дијела мозга задуженог за страх и стрес, док истовремено слаби функцију префронталног кортекса, који је одговоран за рационално размишљање. Истраживања са Универзитета Беркелеy потврђују да довољно сна побољшава емоционалну регулацију, смањује раздражљивост и повећава отпорност на стрес.

Хормони глади раде у вашу корист

Сан директно утиче на два кључна хормона апетита – грелин и лептин. Када спавамо премало, расте ниво грелина (хормона глади), док лептин (хормон ситости) опада.

Осам сати сна помаже да се ови хормони одрже у равнотежи, што олакшава контролу тјелесне тежине и смањује потребу за емоционалним преједањем.

Боља регулација шећера у крви

Сан игра важну улогу у осјетљивости на инзулин. Људи који редовно спавају мање од шест сати имају знатно већи ризик од развоја дијабетеса типа 2. Према истраживањима, већ неколико ноћи лошег сна може нарушити метаболизам глукозе. Квалитетан, дуг сан помаже тијелу да ефикасније користи инзулин и одржава стабилан ниво шећера у крви.

Јачи имунитет и мање упала

Током сна тијело производи цитокине – протеине који помажу у борби против инфекција и упала. Хронични недостатак сна повезује се с повишеним маркерима упале, што повећава ризик од срчаних болести, аутоимуних поремећаја и неких врста карцинома.

Да ли је 8 сати сна увијек идеално?

Иако већина одраслих најбоље функционише са седам до девет сати сна, потребе нису исте за све. Генетика, године, ниво стреса и здравствено стање играју велику улогу. Кључни показатељ није број сати, већ како се осјећате током дана – имате ли енергију, стабилно расположење и менталну јасноћу.

Ако се будите одморни и функционишете без претјеране потребе за кофеином, вјероватно спавате онолико колико вам је потребно.

Осам сати квалитетног сна није чаробни број, али за већину људи представља снажан савезник здравља. Он подржава мозак, хормоне, имунитет и емоције, те дугорочно смањује ризик од бројних хроничних болести.

(Љепота&Здравље)

Подијели:

Таг:

Спавање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп има више опција за Иран

Свијет

Трамп има више опција за Иран

2 ч

0
Након обилних падавина, грађани се питају да ли је вода сигурна за пиће

БиХ

Након обилних падавина, грађани се питају да ли је вода сигурна за пиће

2 ч

0
Ово је најбољи избор дрвета за огријев, држи топлоту и гори споро

Савјети

Ово је најбољи избор дрвета за огријев, држи топлоту и гори споро

3 ч

0
Убио кћерку због ТикТока, мајка открила кроз какав су пакао прошли

Свијет

Убио кћерку због ТикТока, мајка открила кроз какав су пакао прошли

3 ч

0

Више из рубрике

horoskop astrologija

Занимљивости

Ово су најтеже снахе по хороскопском знаку

4 ч

0
Напокон ће кренути даље: За ова 3 знака живот се коначно мијења

Занимљивости

Напокон ће кренути даље: За ова 3 знака живот се коначно мијења

8 ч

0
Зашто неки људи не уживају у музици?

Занимљивости

Зашто неки људи не уживају у музици?

10 ч

0
Хороскопски знаци којима је готово немогуће угодити

Занимљивости

Хороскопски знаци којима је готово немогуће угодити

13 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Брачни пар из БиХ ухапшен у Италији

22

56

Највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји ове земље

22

45

Енис Бешлагић послао поруку из болнице

22

38

Истраживање: Жене могу да "намиришу" слободне мушкарце

22

30

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner