Знате ли да 8 сати сна није мит? Ево како то утиче на ваш организам

Откријте како квалитетан сан утиче на хормоне, стрес, имунитет и дугорочно здравље, према ријечима стручњака.
У свијету у којем се продуктивност често мјери непроспаваним ноћима, сан је неправедно потцијењен. Ипак, савремена медицина и наука све гласније поручују исто: квалитетан сан није луксуз – он је биолошка потреба. Шта се заправо дешава у нашем организму када из ноћи у ноћ спавамо довољно дуго и квалитетно? Од мозга и хормона, преко имунитета и метаболизма, до емоционалне стабилности – осам сати сна има далекосежан утицај на цијело тијело.
Током сна мозак пролази кроз фазе дубоког и РЕМ сна, које су кључне за памћење, учење и доношење одлука. Студије показују да се током сна мозак дословно чисти од метаболичког отпада који се накупља током дана. Резултат? Боља концентрација, јасније размишљање и брже реакције.
Људи који редовно спавају 7–9 сати показују боље когнитивне перформансе и мањи ризик од развоја неуродегенеративних болести.
Недостатак сна појачава активност амигдале – дијела мозга задуженог за страх и стрес, док истовремено слаби функцију префронталног кортекса, који је одговоран за рационално размишљање. Истраживања са Универзитета Беркелеy потврђују да довољно сна побољшава емоционалну регулацију, смањује раздражљивост и повећава отпорност на стрес.
Сан директно утиче на два кључна хормона апетита – грелин и лептин. Када спавамо премало, расте ниво грелина (хормона глади), док лептин (хормон ситости) опада.
Осам сати сна помаже да се ови хормони одрже у равнотежи, што олакшава контролу тјелесне тежине и смањује потребу за емоционалним преједањем.
Сан игра важну улогу у осјетљивости на инзулин. Људи који редовно спавају мање од шест сати имају знатно већи ризик од развоја дијабетеса типа 2. Према истраживањима, већ неколико ноћи лошег сна може нарушити метаболизам глукозе. Квалитетан, дуг сан помаже тијелу да ефикасније користи инзулин и одржава стабилан ниво шећера у крви.
Током сна тијело производи цитокине – протеине који помажу у борби против инфекција и упала. Хронични недостатак сна повезује се с повишеним маркерима упале, што повећава ризик од срчаних болести, аутоимуних поремећаја и неких врста карцинома.
Иако већина одраслих најбоље функционише са седам до девет сати сна, потребе нису исте за све. Генетика, године, ниво стреса и здравствено стање играју велику улогу. Кључни показатељ није број сати, већ како се осјећате током дана – имате ли енергију, стабилно расположење и менталну јасноћу.
Ако се будите одморни и функционишете без претјеране потребе за кофеином, вјероватно спавате онолико колико вам је потребно.
Осам сати квалитетног сна није чаробни број, али за већину људи представља снажан савезник здравља. Он подржава мозак, хормоне, имунитет и емоције, те дугорочно смањује ризик од бројних хроничних болести.
