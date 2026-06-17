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Narodna skupština usvojila rebalans budžeta i skraćenje pripravničkog staža

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ATV
17.06.2026 15:13

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Народна скупштина Републике Српске сједница
Foto: ATV

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas, na 38. posebnoj sjednici, Rebalans Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu koji iznosi 8,525 milijardi KM i veći je od postojećeg za 1,116 milijardi KM.

Takođe, usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2026. godinu, oba po hitnom postupku.

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Usvojena je i Odluka o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u 2026. godini – po hitnom postupku i Odluka o izmjeni Odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2026. godinu – po hitnom postupku.

Poslanici su usvojili, po hitnom postupku, Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o radu u kojem je izvršena izmjena člana 49. kojim je propisano trajanje pripravničkog staža. Navedenom izmjenom skraćuje se vrijeme trajanja pripravničkog staža za lica sa završenim srednjim obrazovanjem sa šest mjeseci na tri mjeseca, a za lica sa završenim visokim obrazovanjem sa jedne godine na šest mjeseci.

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Usvojeno je i devet zakona čije odredbe su usaglašene sa Zakonom o radu kada je riječ o skraćivanju pripravničkog staža i to: Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o državnim službenicima – po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave – po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju – po hitnom postupku; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju – po hitnom postupku; Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti – po hitnom postupku; Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o učeničkom standardu – po hitnom postupku; Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o bibliotečko – informacionoj djelatnosti – po hitnom postupku i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti – po hitnom postupku.

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Na 38. posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske usvojen je Zakon o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti kojim su propisana dva nova prava iz socijalne zaštite i to: pravo na poseban dodatak na ličnu invalidninu u cilju poboljšanja materijalnog položaja lica koja imaju tjelesno oštećenje u visini od 70 do 100 odsto i pravo na poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno licu sa invaliditetom koje je namijenjeno roditeljima čije dijete je navršilo 30 godina života.

Imajući u vidu da su i lica koja koriste pravo na ličnu invalidninu, kao i lica koja ostvaruju pravo na naknadu roditelju-njegovatelju ili njegovatelju, prepoznata kao kategorije kojima je potreban određen vid finansijske podrške zbog nemogućnosti zapošljavanja, ovim zakonom su propisana navedena prava kao poseban vid podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju, odnosno licima sa invaliditetom.

Poslanici su primili k znanju Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti koje je usvojeno na sjednici Ustavnog suda Republike Srpske 8. juna 2026. godine.

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Tagovi :

rebalans budžeta

Narodna skupština Republike Srpske

Pripravnički staž

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