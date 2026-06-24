Kim pokazao novu pomorsku "zvijer"; "Čo Hjon" je spreman

Sjeverna Koreja je danas uvela u operativnu upotrebu novi razarač od 5.000 tona "Čo Hjon", a lider te zemlje Kim Džong Un je izjavio da će borbene sposobnosti mornarice biti ojačane do nivoa "vrijednog svakog divljenja".

Ceremonija je održana nakon što je Sjeverna Koreja predstavila ratni brod u aprilu prošle godine u nastojanju da ojača pomorsku moć zemlje, prenosi agencija Jonhap i dodaje da je "Čo Hjon" testiran nekoliko mjeseci prije nego što je uveden u operativnu upotrebu.

Predsjednik zemlje Kim Džong Un je rekao da razarač posjeduje "najsavršenije, najkompleksnije operativne i borbene sposobnosti".

"Borbene sposobnosti naše mornarice će da rastu i da budu vrijedne divljenja", naveo je i dodao da je ranije mornarica bila najslabija tačka vojske, ali da su se sada stvari promijenile.

Corea del Norte pone en servicio nuevo destructor y proclama avances en armada con armas nucleares



La televisión estatal de Corea del Norte publicó el miércoles imágenes de la ceremonia en la que el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon entró en servicio tras 14 meses de… pic.twitter.com/DbODL7h0yG — DW Español (@dw_espanol) June 24, 2026

"Raspoređivanje razarača je strateški kurs od ključne važnosti. To će da ojača nuklearni odvraćajući potencijal zemlje i da omogući raznolikije i efikasnije delovanje njenih nuklearnih snaga. Program opremanja mornarice nuklearnim oružjem nepogrešivo sledi planirani kurs", rekao je on.

Kim je najavio puštanje u rad još jedan razarač - Kang Kon, kao i strateške ratne brodove od 10.000 tona jedan za drugim, prenosi Tanjug.