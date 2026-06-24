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Kim pokazao novu pomorsku "zvijer"; "Čo Hjon" je spreman

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ATV redakcija
24.06.2026 15:42

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Ким показао нову поморску "звијер"; "Чо Хјон" је спреман
Foto: KCNA Korea News Service via AP

Sjeverna Koreja je danas uvela u operativnu upotrebu novi razarač od 5.000 tona "Čo Hjon", a lider te zemlje Kim Džong Un je izjavio da će borbene sposobnosti mornarice biti ojačane do nivoa "vrijednog svakog divljenja".

Ceremonija je održana nakon što je Sjeverna Koreja predstavila ratni brod u aprilu prošle godine u nastojanju da ojača pomorsku moć zemlje, prenosi agencija Jonhap i dodaje da je "Čo Hjon" testiran nekoliko mjeseci prije nego što je uveden u operativnu upotrebu.

Predsjednik zemlje Kim Džong Un je rekao da razarač posjeduje "najsavršenije, najkompleksnije operativne i borbene sposobnosti".

"Borbene sposobnosti naše mornarice će da rastu i da budu vrijedne divljenja", naveo je i dodao da je ranije mornarica bila najslabija tačka vojske, ali da su se sada stvari promijenile.

"Raspoređivanje razarača je strateški kurs od ključne važnosti. To će da ojača nuklearni odvraćajući potencijal zemlje i da omogući raznolikije i efikasnije delovanje njenih nuklearnih snaga. Program opremanja mornarice nuklearnim oružjem nepogrešivo sledi planirani kurs", rekao je on.

Kim je najavio puštanje u rad još jedan razarač - Kang Kon, kao i strateške ratne brodove od 10.000 tona jedan za drugim, prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Sjeverna Koreja

Kim Džong Un

ratni brod

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