Moskovska rafinerija je toliko uništena da neće raditi do 2027. godine

Ukrajinski napadi dronovima nanijeli su katastrofalnu štetu energetskoj infrastrukturi Rusije. Moskovska rafinerija nafte, prema saznanjima Rojters, neće nastaviti s radom najmanje pola godine.

"Trebaće najmanje šest mjeseci da se završe popravke i sanira šteta", izjavio je jedan od izvora za Rojters komentarišući razmjere uništenja u postrojenju.

Ova rafinerija je ključno energetsko čvorište i najveći dobavljač goriva u moskovskoj regiji, a tokom juna bila je meta dramatičnih ukrajinskih napada čak dva puta, što je u konačnici dovelo do potpunog zaustavljanja svih operacija.

🔥🛢️BREAKING: Moscow’s oil refinery, damaged in Ukrainian drone strikes, is unlikely to resume production this year and will most likely remain offline until 2027.



According to Reuters, the facility suffered extensive damage and is expected to stay shut down for at least six… https://t.co/y8HbuQy4NX pic.twitter.com/ldYzJwOJwi — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2026

Ova rafinerija se nalazi na svega 15 kilometara udaljenosti od samog Kremlja.

Zatvaranje ovog giganta predstavlja ogroman logistički i ekonomski problem za ruske vlasti. Rafinerija u Kapotnji pokriva 40 odsto potreba za gorivom u Moskvi, više od 50 posto potreba za dizelom te značajan dio avionskog goriva za vojne svrhe.

Na moskovskim benzinskim pumpama zabilježeni su dugi redovi i nestašica goriva.