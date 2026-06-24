Moskovska rafinerija je toliko uništena da neće raditi do 2027. godine

Komentari:0
Ukrajinski napadi dronovima nanijeli su katastrofalnu štetu energetskoj infrastrukturi Rusije. Moskovska rafinerija nafte, prema saznanjima Rojters, neće nastaviti s radom najmanje pola godine.
"Trebaće najmanje šest mjeseci da se završe popravke i sanira šteta", izjavio je jedan od izvora za Rojters komentarišući razmjere uništenja u postrojenju.
Ova rafinerija je ključno energetsko čvorište i najveći dobavljač goriva u moskovskoj regiji, a tokom juna bila je meta dramatičnih ukrajinskih napada čak dva puta, što je u konačnici dovelo do potpunog zaustavljanja svih operacija.
🔥🛢️BREAKING: Moscow’s oil refinery, damaged in Ukrainian drone strikes, is unlikely to resume production this year and will most likely remain offline until 2027.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) June 24, 2026
According to Reuters, the facility suffered extensive damage and is expected to stay shut down for at least six… https://t.co/y8HbuQy4NX pic.twitter.com/ldYzJwOJwi
Ova rafinerija se nalazi na svega 15 kilometara udaljenosti od samog Kremlja.
Zatvaranje ovog giganta predstavlja ogroman logistički i ekonomski problem za ruske vlasti. Rafinerija u Kapotnji pokriva 40 odsto potreba za gorivom u Moskvi, više od 50 posto potreba za dizelom te značajan dio avionskog goriva za vojne svrhe.
Na moskovskim benzinskim pumpama zabilježeni su dugi redovi i nestašica goriva.
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Srbija
3 h0
Košarka
3 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
21
11
21
03
20
56
20
51
20
49
Trenutno na programu