Logo

Moskovska rafinerija je toliko uništena da neće raditi do 2027. godine

24.06.2026 18:28

Komentari:

0
Московска рафинерија је толико уништена да неће радити до 2027. године
Foto: Printscreen/X

Ukrajinski napadi dronovima nanijeli su katastrofalnu štetu energetskoj infrastrukturi Rusije. Moskovska rafinerija nafte, prema saznanjima Rojters, neće nastaviti s radom najmanje pola godine.

"Trebaće najmanje šest mjeseci da se završe popravke i sanira šteta", izjavio je jedan od izvora za Rojters komentarišući razmjere uništenja u postrojenju.

Ova rafinerija je ključno energetsko čvorište i najveći dobavljač goriva u moskovskoj regiji, a tokom juna bila je meta dramatičnih ukrajinskih napada čak dva puta, što je u konačnici dovelo do potpunog zaustavljanja svih operacija.

Ova rafinerija se nalazi na svega 15 kilometara udaljenosti od samog Kremlja.

Zatvaranje ovog giganta predstavlja ogroman logistički i ekonomski problem za ruske vlasti. Rafinerija u Kapotnji pokriva 40 odsto potreba za gorivom u Moskvi, više od 50 posto potreba za dizelom te značajan dio avionskog goriva za vojne svrhe.

Na moskovskim benzinskim pumpama zabilježeni su dugi redovi i nestašica goriva.

Podijeli:

Tagovi :

Moskva

rafinerija

Napad dronovima

Komentari (0)

Pročitajte više

Иран током напада Израела и Америке.

Svijet

Rute uzburkao duhove: "Amerikanci koristili baze u Italiji za napade na Iran"; Reagovao Rim

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Veliki obrt u slučaju otete bebe koja je pronađena mrtva! Majka pod lupom policije

3 h

0
Пуцњава у Београду: Нападач носио фантомку и панцир, побјегао аутом

Srbija

Pucnjava u Beogradu: Napadač nosio fantomku i pancir, pobjegao autom

3 h

0
Кошаркашки покрет “Марина Маљковић“ покренуо најљепшу причу о инклузији у Бањалуци

Košarka

Košarkaški pokret “Marina Maljković“ pokrenuo najljepšu priču o inkluziji u Banjaluci

3 h

0

Više iz rubrike

Иран током напада Израела и Америке.

Svijet

Rute uzburkao duhove: "Amerikanci koristili baze u Italiji za napade na Iran"; Reagovao Rim

2 h

0
Полиција Њемачке

Svijet

Veliki obrt u slučaju otete bebe koja je pronađena mrtva! Majka pod lupom policije

3 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Snažan zemljotres pogodio sjevernu Kaliforniju!

3 h

0
"Гори" Велика Британија: Оборен температурни рекорд за јун

Svijet

"Gori" Velika Britanija: Oboren temperaturni rekord za jun

3 h

0

  • Najnovije

21

11

Tramp: Iran pravi veoma velike ustupke, vidjećemo šta će se dogoditi

21

03

Angelina Topić pokorila Hrvatsku

20

56

BiH protiv Katara traži prolaz u nokaut fazu

20

51

Djeca sa KiM u Srpskoj: "Osjećamo se ljepše i bezbjednije nego kod kuće"

20

49

Zuji vam u ušima? Naučnici imaju novu teoriju za tinitus

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima