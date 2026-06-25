Масовна туча око имовине: Повријеђено 11 особа, реаговала полиција

Аутор:АТВ редакција
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У Липљану је у масовној тучи након спора због имовине повријеђено 11 особа и њима је пружена медицинска помоћ.
Ухапшено је 15 особа, саопштила је тзв. косовска полиција.
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На основу одлуке тужиоца, за 10 осумњичених је одређен притвор, преноси Репортери.
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