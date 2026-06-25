Logo

Масовна туча око имовине: Повријеђено 11 особа, реаговала полиција

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:30

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

У Липљану је у масовној тучи након спора због имовине повријеђено 11 особа и њима је пружена медицинска помоћ.

Ухапшено је 15 особа, саопштила је тзв. косовска полиција.

Мобилни телефон

Регион

Превара на интернету: Д‌јевојка остала без новца након уплате апартмана

На основу одлуке тужиоца, за 10 осумњичених је одређен притвор, преноси Репортери.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Туча

имовина

Притвор

Липљан

Коментари (0)

Прочитајте више

Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Савјети

Ватрогасци издали хитно упозорење: Ако излазите из стана, ово никако не смијете оставити укључено

2 ч

0
У ангио сали нове требињске болнице већ спашено 150 живота

Друштво

У ангио сали нове требињске болнице већ спашено 150 живота

2 ч

0
Земљотрес у Венецуели

Свијет

Између 10 и 100 хиљада жртава: Стравичне процјене посљедица земљотреса

2 ч

0
Добојлија пао због спида

Хроника

Добојлија пао због спида

2 ч

0

Више из рубрике

пензије пензионери

Србија

Мијењају се правила за пензије у Србији

3 ч

0
Има ли радник право да не ради ако је превише вруће?

Србија

Има ли радник право да не ради ако је превише вруће?

3 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Србија

Трагедија на популарном купалишту: Утопио се мушкарац!

14 ч

0
Мацут: Радимо на убрзавању повезивања Србије и Српске у свим правцима

Србија

Мацут: Радимо на убрзавању повезивања Србије и Српске у свим правцима

15 ч

0

  • Најновије

12

31

Отишао на море да обрадује жену и дјеци, па је затекао са другим мушкарцем

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима