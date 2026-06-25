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Добојлија пао због спида

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 10:02

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Добојлија пао због спида
Фото: АТВ

Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 ухапсили су јуче Н.В. са подручја града Добоја због сумње да се бавио продајом наркотика.

Он је лишен слободе због основа сумње да је извршио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".

На основу наредбе Основног суда у Добоју, инспектори су јуче претресли кућу, помоћне објекте и аутомобил које осумњичени Н.В. користи.

Том приликом пронађена је и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на спид.

Након што предмет буде комплетно документован, Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.

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Тагови :

ПУ Добој

спид

хапшење

претреси

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