Добојлија пао због спида

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Добој 1 ухапсили су јуче Н.В. са подручја града Добоја због сумње да се бавио продајом наркотика.
Он је лишен слободе због основа сумње да је извршио кривично дјело "Неовлаштена производња и промет опојних дрога".
На основу наредбе Основног суда у Добоју, инспектори су јуче претресли кућу, помоћне објекте и аутомобил које осумњичени Н.В. користи.
Том приликом пронађена је и одузета одређена количина бијеле прашкасте материје која својим изгледом асоцира на спид.
Након што предмет буде комплетно документован, Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу.
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