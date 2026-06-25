Дрска крађа у Приједору: Провалили на факултет па однијели лаптопе и печате

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске управе Приједор покренули су опсежну истрагу како би расвијетлили кривично дјело Тешка крађа, почињено у просторијама једне високошколске установе у овом граду.
Како су саопштили из полиције, лопови су из објекта отуђили лаптопе, али и службене печате школе, као и печат једног од запослених лица, што овој пљачки даје додатну тежину.
Све мјере и радње на проналаску извршилаца и украдених предмета предузимају се под директним надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор.
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