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Дрска крађа у Приједору: Провалили на факултет па однијели лаптопе и печате

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 09:57

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Лопов
Фото: Unsplash

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор покренули су опсежну истрагу како би расвијетлили кривично дјело Тешка крађа, почињено у просторијама једне високошколске установе у овом граду.

Како су саопштили из полиције, лопови су из објекта отуђили лаптопе, али и службене печате школе, као и печат једног од запослених лица, што овој пљачки даје додатну тежину.

Све мјере и радње на проналаску извршилаца и украдених предмета предузимају се под директним надзором тужиоца Окружног јавног тужилаштва Приједор.

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Тагови :

Пљачка

Крађа

ПУ Приједор

Лопов

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