Duge kolone na graničnom prelazu Zupci- Sitnica

Trideset plus stepeni, klima radi punom parom, ali nervozu teško hladi. Nova turistikča sezona donijela je dobro poznatu staru sliku na zajedničkom graničnom prelazu Zupci-Sitnica.

Gotovo da nema dana bez gužvi na graničnom prelazu Zupci Sitnica. Zbog turističke sezone u funkciji su po dvije trake u oba smjera.

"Tako je kako je. Trebala bi inače infrastruktura malo da se popravi i biće rasterećeniji i prilazi. Znate li da je ovo integrisani granični prelaz? Znamo ali nije".

"Svake godine isto, za Hercegovinu je ovo najbliži odlazak na more. Dubrovnik, Crna gora".

"Bilo bi dobro da se malo ubrza radi ljudi koji idu na dan, dok ne uzmemo neki odmor pa odemo par dana. Radi djece je najviše".

"Mogu li ovi granični prelazi malo bolje funkcionisati? Kako da ne, moglo bi biti više traka i da puštaju. Vidite kolika je kolona, baš je grozno", kažu građani.

Ljetna sezona tek se zahuktava, najveće gužve su u danima vikenda, kada ovim graničnim prelazom proće na hiljade putnika. Na izlaz iz BiH danas se čekalo oko sat vremena. Klima, voda i strpljenje najbolji su saveznik do rampe.

"Ima li nervoze? Ima, izgorismo živi, baš nam nije dobro. Idemo danas, ali sigurno nećemo ponoviti, jer nam se ne čeka".

"Nije lijepo, ali što se mora mora. Kako se rashlađujete? Evo popila sam vodu".

"Klima, teško je".

"Dolazimo iz Bijeljine. Rashlađujemo se malo klimom, malo otvorimo prozore. Ja imam jako dobro društvo, tako da je sve super", kažu građani.

Integrisani granični prelaz Zupci- Sitnica otvoren prije više od godinu dana trebao je da ubrza procedure i smanji gužve. Problem je i nedostatak policijskih službenika.

A koliko posla imaju granični službenici BiH govori i to da zbog velikom obima posla i trenutno nedostatka policijskih službenika, iz granične policije BiH nam nisu mogli obezbijediti sagovornika na ovu temu.

Nisu nam odgovorili ni iz granične policije Crne Gore. Slično stanje je danas bilo i na prelazu Deleuša- Vraćenovići kod Bileće. Još veće gužve očekuju se u narednim danima, zato se naoružajte strpljenjem.