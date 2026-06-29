Sidni Svini novim fotografijama "zapalila" internet

Holivudska glumica Sidni Svini podijelila je nove fotografije kojima je obilježila početak ljeta, a pažnju pratilaca privukla je kombinacijom zeleno-bijelog bikinija i bijele košulje iz kolekcije brenda Syrn, čije je zaštitno lice.

Sindi je fotografisana na brodu, gd‌je je izgled upotpunila sunčanim naočarima, kačketom i zlatnim nakitom, zadržavajući opušteni ljetni stil.

Zanimljivosti Saturn donosi promjene: Tri znaka konačno prestaju da krpe kraj s krajem

Na drugim fotografijama Svini je predstavila i crni top iz iste kolekcije, uz kratku jaknu i upečatljivu ogrlicu, pokazujući još jednu modnu kombinaciju iz najnovije kampanje.

Glumica je posljednjih sedmica više vremena posvetila odmoru i privatnom životu, a na društvenim mrežama redovno dijeli fotografije i snimke sa ljetovanja.

Sidni Svini trenutno je jedna od najtraženijih mladih holivudskih glumica, a u narednom periodu očekuje je premijera psihološkog trilera "The Housemaid, u kojem tumači glavnu ulogu zajedno s Amandom Sajfrid.