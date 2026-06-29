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Sidni Svini novim fotografijama "zapalila" internet

Autor:

ATV redakcija
29.06.2026 22:58

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Сидни Свини новим фотографијама "запалила" интернет
Foto: Tanjug/Arlyn McAdorey /The Canadian Press

Holivudska glumica Sidni Svini podijelila je nove fotografije kojima je obilježila početak ljeta, a pažnju pratilaca privukla je kombinacijom zeleno-bijelog bikinija i bijele košulje iz kolekcije brenda Syrn, čije je zaštitno lice.

Sindi je fotografisana na brodu, gd‌je je izgled upotpunila sunčanim naočarima, kačketom i zlatnim nakitom, zadržavajući opušteni ljetni stil.

Сатурн

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Na drugim fotografijama Svini je predstavila i crni top iz iste kolekcije, uz kratku jaknu i upečatljivu ogrlicu, pokazujući još jednu modnu kombinaciju iz najnovije kampanje.

Glumica je posljednjih sedmica više vremena posvetila odmoru i privatnom životu, a na društvenim mrežama redovno dijeli fotografije i snimke sa ljetovanja.

Sidni Svini trenutno je jedna od najtraženijih mladih holivudskih glumica, a u narednom periodu očekuje je premijera psihološkog trilera "The Housemaid, u kojem tumači glavnu ulogu zajedno s Amandom Sajfrid.

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Tagovi :

Sidni Svini

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