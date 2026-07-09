U Italiji uvedena nova pravila za turiste, kazne do 400 evra

Ribarsko selo Varena na jezeru Komo uvelo je kazne za sve koji ulicama šetaju golog torza ili u kupaćem kostimu.

Prema novim pravilima, koja su uvedena prošlog mjeseca, prekršioci će plaćati kaznu do 200 evra. Ova mjera dio je nastojanja da se ublaže posljedice masovnog turizma u Italiji, prenosi Si-En-En.

Posjetioci Varene, koja se nalazi na istočnoj obali jezera Komo, upozoreni su da kupaće kostime i goli torzo smiju da imaju samo na plažama, pristaništima i dokovima.

Nova pravila odnose se i na organizovane turističke grupe. One ne smiju da imaju više od 25 članova, a turističkim vodičima zabranjeno je korišćenje megafona i drugih uređaja za pojačavanje glasa. Za kršenje ovih pravila predviđene su kazne do 400 evra.

Grupama je takođe zabranjeno zadržavanje na pojedinim ulicama i u istorijskim uličicama, koje su posebno označene, prenosi N1.

Na zvaničnom sajtu Varene navodi se da je ovo mjesto postalo jedno od najposećenijih na jezeru Komo zahvaljujući bogatom istorijskom, umjetničkom i kulturnom nasleđu.

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Smješteno oko sat vremena vožnje sjeverno od Milana, jezero Komo jedno je od najpopularnijih turističkih odredišta u Italiji. Na tom području snimani su brojni filmovi, među kojima su "Kazino Rojal" i "Oceanovih 12", a omiljeno je i među poznatim ličnostima, uključujući Džordža Klunija, koji na jezeru ima kuću za odmor.

Mještani uglavnom podržavaju nova pravila. Jedan stanovnik rekao je za italijansku televiziju TgKom24 da svako može da se oblači kako želi na plaži, ali da je prilikom ulaska u prodavnice, restorane, crkve ili na trgove potrebno biti pristojno obučen.

Drugi mještanin smatra da nije primjereno šetati kroz mjesto samo u kupaćem, dok treći ocjenjuje da se turizam promijenio.

"Nekada su dolazili kvalitetni turisti, a sada je važna samo brojnost. Uđu, ne pozdrave, dodiruju sve i odu bez hvala", rekao je on.

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Ova odluka deo je šireg trenda u Italiji, gdje lokalne vlasti uvode nova pravila kako bi ograničile negativne posljedice prekomernog turizma. Prošlog mjeseca vlasti na Sardiniji zabranile su korišćenje suncobrana na jednoj od najpopularnijih plaža iz bezbjednosnih razloga.

Na brojnim italijanskim plažama već su uvedena vremenska ograničenja boravka kako bi se spriječile gužve, dok su gradovi poput Venecije i Rima uveli nove turističke takse radi smanjenja broja posetilaca u periodima najveće posećenosti.