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Horoskop za 10. jul: Jednom znaku stižu dobre vijesti

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:02

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Хороскоп
Foto: pexels/Jean Neves

Šta nam zvijezde donose danas?

Ovan

Dan je povoljan za rješavanje zaostalih obaveza. Voljena osoba će cijeniti vašu iskrenost, dok slobodni mogu privući pažnju nekoga koga su nedavno upoznali. Odvojite vrijeme za šetnju.

Bik

Moguće su dobre vijesti u vezi s poslom ili finansijama. Partner će predložiti plan koji će vas obradovati, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Posvetite više pažnje zdravoj ishrani.

Blizanci

Bićete puni ideja i lako ćete riješiti sve što vam se nađe na putu. Voljena osoba će vam prirediti iznenađenje, dok slobodni mogu započeti poznanstvo preko društvenih mreža. Izbjegavajte stres.

Rak

Na poslu će vam koristiti strpljenje i dobra organizacija. Partner će pokazati razumijevanje za vaše obaveze, a slobodni mogu dobiti poziv koji će im uljepšati dan. Unosite više svježeg voća i povrća.

Lav

Pred vama je dan ispunjen novim prilikama i zanimljivim razgovorima. Voljena osoba će vas obradovati pažljivim gestom, dok slobodni mogu upoznati nekoga tokom svakodnevnih obaveza. Odmorite oči od ekrana.

Djevica

Vaš trud će biti primijećen i nagrađen. Partner će imati strpljenja za sve vaše nedoumice, a slobodni bi mogli osjetiti simpatije prema osobi iz bliskog okruženja. Više se krećite.

Vaga

Dan donosi dobru atmosferu i uspješnu saradnju s drugima. Voljena osoba će vas ohrabriti važnim savjetom, dok slobodni mogu započeti razgovor koji će ih zainteresovati. Pijte dovoljno tečnosti.

Škorpija

Bićete motivisani da završite sve što ste započeli. Partner će vas prijatno iznenaditi, a slobodni mogu upoznati osobu koja će ih nasmijati već pri prvom susretu. Izbjegavajte kasne obroke.

Strijelac

Očekuje vas dan ispunjen dobrim raspoloženjem i novim idejama. Voljena osoba će rado prihvatiti vaš prijedlog za putovanje, a slobodni mogu ostvariti zanimljiv kontakt. Pazite na držanje.

Jarac

Poslovne obaveze ćete završiti brže nego što ste očekivali. Partner će vam pružiti podršku, dok slobodni mogu upoznati osobu koja dijeli njihova interesovanja. Odvojite vrijeme za odmor.

Vodolija

Pred vama je povoljan dan za kreativne ideje i nove planove. Voljena osoba će unijeti više pozitivne energije u vaš dan, dok slobodni mogu ostvariti neočekivano poznanstvo. Obratite pažnju na kvalitet sna.

Ribe

Lako ćete pronaći rješenje za problem koji vas je opterećivao. Partner će vas obradovati lijepim riječima, a slobodni mogu započeti novu romantičnu priču. Moguća glavobolja.

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