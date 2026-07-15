"Podrška ukidanju suda u Hagu, radio na štetu Srba"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da treba da bude ukinut Međunarodni krivični sud u Hagu, jer je radio na štetu Srba i nikako u skladu sa međunarodnim pravom.

"Sve je jasno kada se vidi broj Srba koji su procesuirani u Haškom tribunalu i iz onoga što je radilo Tužilaštvo. Kako su radili vidljivo je iz broja izrečenih presuda Srbima i zatvorskih kazni, ali i iz uslova u kojima izdržavaju ove kazne i u kojim državama", izjavio je Minić novinarima u Šipovu.

Minić je istakao da je činjenica da je Haški sud formiran da bi se opravdalo sve ono što je rađeno Srbima u toku rata, od bombardovanja osiromašenim uranijumom, pa do pomoći onima koji su napadali srpski narod u posljednjem Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Haški sud nije trebalo formirati. Ovaj sud je sudio u Evropi, ali u skladu sa anglosaksonskim pravom, što je tada nama bila velika nepoznanica. Prisiljavali su naše optužene na nagodbe, a oslobađali su ljude poput Nasera Orića i hrvatske generale", ukazao je Minić.

Američki državni sekretar Marko Rubio pokrenuo je kampanju s ciljem ukidanja Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, tvrdeći da se taj međunarodni sud miješa u vojne i policijske operacije SAD, čime ugrožava američki suverenitet, prenosi Srna