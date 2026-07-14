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Rastvor od samo tri sastojka koji će prekriti sijede dlake

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 18:34

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Двије жене разговарају у амбијенту салона, док се њихова интеракција одражава у огледалу.
Foto: Kampus Production/Pexels

Sijede dlake u kosi prvi su znak za mnoge da je vrijeme za farbanje, ali mnoge žene i dalje radije biraju prirodna rješenja.

Ova metoda već godinama kruži internetom, a pojedini stručnjaci navode da rastvor od krompirovih ljuski može postepeno da potamni sijede vlasi i učini ih manje uočljivim. Iako naučni dokazi o njegovoj efikasnosti nisu dovoljno jaki, mnogi ga i dalje rado isprobavaju kao alternativu farbama za kosu.

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Zašto baš ljuske krompira protiv sijedih

Ljuska krompira sadrži prirodni skrob i biljne pigmente za koje se vjeruje da mogu da ostave tamniji ton na vlasima kada se redovno koriste. Zbog toga ovaj domaći preparat ne djeluje kao klasična farba, već postepeno može da ublaži kontrast između prirodne boje kose i sijedih vlasi.

Priprema prirodnog rastvora protiv sijede kose

  • ljuske od pet do šest krompira
  • dvije čaše vode
  • nekoliko kapi eteričnog ulja za prijatniji miris

1. Ljuske stavite u šerpu, prelijte vodom i zagrijte do ključanja

2. Kada voda provri, smanjite temperaturu i ostavite da lagano kuva još oko pet minuta

3. Nakon toga sklonite sa ringle, sačekajte da se potpuno ohladi i procijedite tečnost

4. Po želji možete dodati nekoliko kapi eteričnog ulja, a zatim rastvor sipati u čistu staklenu flašu ili bočicu

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Priprema

Kosu najprije operite šamponom i dobro isperite. Zatim pripremljenu tečnost nanesite na sijede pramenove ili rasporedite po cijeloj kosi pomoću četkice za farbanje.

Za vidljivije rezultate potrebno je ponavljati postupak nakon svakog pranja, jer efekat nije trenutan kao kod klasičnih farbi. Iako mnogi tvrde da im je ovaj trik pomogao da sijede vlasi budu manje primjetne, važno je naglasiti da ne postoje pouzdani naučni dokazi koji potvrđuju da voda od krompirovih ljuski može trajno vratiti prirodnu boju kose.

(BlicŽena)

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Kosa

Farbanje kose

sijeda kosa

Krompir

trikovi

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