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Познато стање дјечака ког је прегазио трактор: Наредни сати су пресудни

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:19

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Једноипогодишњи дјечак који је јуче тешко повријеђен у несрећи у Бегаљици код Гроцке, када је пао са трактора којим је управљао његов дјед, налази се у изузетно тешком стању и љекари се боре за његов живот.

Према незваничним сазнањима Курира, малишан је након несреће хитно транспортован у здравствену установу гдје је одмах збринут од стране љекарског тима. Због тежине повреда укључени су специјалисти више области, који од тренутка пријема дјетета чине све како би стабилизовали његово здравствено стање.

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- Дијете је примљено са вишеструким тешким трауматским повредама. Његово стање је веома озбиљно и љекари улажу максималне напоре да га стабилизују. Ријеч је о повредама које се сматрају животно угрожавајућим и наредни сати биће пресудни - наводи извор Курира упознат са случајем и додаје:

- Повреде су веома озбиљне и захтијевају стални надзор. Медицинско особље улаже огромне напоре, а породица са стрепњом очекује сваку информацију о његовом стању. Сви се надају најбољем исходу, али су потпуно ван себе - додаје извор.

Подсјетимо, тешка несрећа догодила се јуче око 18 часова у дворишту породичне куће у Бегаљици. Наводно, дјед је управљао трактором, док је отац сједио на трактору и у крилу држао једноипогодишњег сина.

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У једном тренутку дјед је наводно нагло закочио, након чега је отац испустио дијете.

Не схватајући да је малишан пао са трактора, дјед је наставио кретање и трактором прегазио унука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Београд

Гроцка

повријеђено дијете

Трактор

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