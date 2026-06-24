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Једна петоминутна навика може поништити све штетне посљедице дугог сједења

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 14:43

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Једна петоминутна навика може поништити све штетне посљедице дугог сједења
Фото: Pixabay

Шетња од само пет минута сваког сата довољна је да се пониште штетне посљедице дуготрајног сједења, тврде истраживачи. Утврђено је да кратке паузе за активност побољшавају расположење и смањују умор, а притом не утичу на радну ефикасност. Такозване активне паузе показале су се корисним у студији која је обухватила готово 20.000 одраслих особа у САД-у.

Истраживање је трајало 21 дан, а учесници су редовно попуњавали анкете. Од укупног броја испитаника, њих 11.484 правило је петоминутне паузе за шетњу сваких 30, 60 или 120 минута.

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Студија је показала да су све три учесталости пауза довеле до бољег расположења и смањења умора, при чему су паузе сваких сат времена оцијењене као најизводљивије у пракси. Резултати анкете такође су показали да кратке паузе нису имале негативан утицај на радну продуктивност.

У чланку објављеном у часопису British Journal of Sports Medicine, истраживачи истичу озбиљност проблема, преноси Индекс.хр.

„Претјерано сједење постало је значајан јавноздравствени проблем који повећава ризик од многих хроничних стања, лошијег менталног здравља и смртности те представља велико економско оптерећење за здравствене системе“, наводе.

„Одрасли у земљама са високим дохотком данас проводе 11 до 12 сати дневно сједећи, што је више од три четвртине будног дијела дана.“

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Стручњаци објашњавају да редовно кретање може ублажити те посљедице побољшањем протока крви и поновним активирањем метаболичких процеса који учествују у начину на који тијело обрађује масти и глукозу.

„Експериментални докази сугеришу да кратке, редовне паузе за кретање, попут петоминутне шетње сваких пола сата, могу сузбити штетне кардиометаболичке ефекте дуготрајног сједења и побољшати психосоцијалну добробит“, додаје тим.

Потребна даља истраживања

Емили Мекграт, виша медицинска сестра за кардиологију у удружењу Бритисх Хеарт Фоундатион, коментарисала је налазе.

„Ова студија истраживала је како паузе за кретање утичу на расположење и умор, али знамо и да дуготрајно сједење повећава ризик од болести срца и крвних судова те преране смрти“, рекла је.

Додала је како увођење редовних кратких активности може бити корисно.

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„Узимање редовних ‘енергетских залогаја’, попут петоминутне шетње сваких сат времена, може побољшати расположење и подржати здравље срца. Иако ужурбани распореди то могу отежати, налази сугеришу да једноставни додаци кретања могу побољшати цјелокупно здравље.“

Мекграт је ипак упозорила на ограничења студије.

„Студија се ослањала на самопријављене податке и била је краткорочна, па су потребна дугорочнија истраживања како би се потврдио њен утицај на здравље срца“, закључила је.

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Тагови :

ходање

шетња

сједење

здравље

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