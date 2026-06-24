Сања Вучић открила да се плашила Снежане Ђуришић: Сад јој менторка

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица Снежана Ђуришић открила је да млађа колегиница Сања Вучић ради на новом пројекту и да јој она помаже у томе.
"Сања је једно сјајно и златно дијете. Она је лијепо васпитана дјевојка, врло је упорна, одлична је пјевачица. Она хоће да пјева неке народњаке и обратила ми се. Ми ћемо то да урадимо. Бићете пријатно изненађени", рекла је Снежана и открила да се не ради о дуету.
"Она ће то да уради, а ја ћу да јој помогнем, да јој будем неки ментор", додала је пјевачица.
Сања Вучић је раније признала да јој дуго није било свеједно када се нађе пред музичком звијездом.
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"Ја сам се увијек плашила Снежане Ђуришић, имам осјећај као да је она мени ментор. Сада вјежбам једну пјесму покојног Шабана и рекла ми је да то још увијек не ваља, али када буде како треба да ћемо заједно отпјевати", рекла је Сања раније за Блиц.
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