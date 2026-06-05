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"Visoki predstavnici u BiH godinama zloupotrebljavali svoje nadležnosti na štetu Srpske"

Autor:

ATV
05.06.2026 08:11

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ОХР, Канцеларија високог представника
Foto: ATV

Visoki predstavnici u BiH, godinama su zloupotrebljavali svoje nadležnosti, na kojima je građeno iživljavanje visokih predstavnika na štetu Republike Srpske, istakao je pravni predstavnik Srpske Lazar Stjepanović.

Stjepanović je prvo pričao o nastanku Savjet za sprovođenje mira u BiH /PIK/, te dodao da je PIK nastao nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, na sjednici, koja je održana u Londonu.

"PIK je trebao da da pomaže visokom predstavniku u obavljanju uloge koju on ima u BiH. Najbitnija konferencija je održana u Londonu 1997. godine, gdje su nastali zaključci o bonu, u kojima vidite da visoki predstavnik ne može da mijenja zakone u BiH, ali oni su to radili", ističe Stjepanović za RTRS

Dodaje da je u Zaključku 11 propisano da PIK pozdravlja ulogu visokog predstavnika u BiH, a jedna od nadležnosti koje su njemu date, jeste da donese privremene odluke, koje prihvata Predjedništvo BiH.

"Oni su zloupotrijebili tu konferenciju, na kojoj je građeno iživljavanje visokih predstavnika na štetu Republike Srpske. PIK 2008. godine donosi nenadležno taj program 5+2. Jedan od uslova da BiH ispuni, jeste zaživljavanje vladavine prava, a sada kada pogledate postupke visokih predstavnika, oni su najviše doprinijeli da pravo ne postoji u BiH. PIK je nastao nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma. Kada pričamo o vladavini prava, ne moramo ići daleko, sam krivični postupak koji je vođen protiv predsjednika Republike Srpske, bio je zbog nametnutog zakona Kristijana Šmita", istakao je Stjepanović.

Navodi da je autoritet OHR-a u BiH oslabljen

"Ranije je uloga visokog predstavnika trebala da bude da poboljša standard u BiH, ali tog momenta kada su počeli da sprovode svoje pravo, OHR je oslabio", dodao je Stjepanović.

Kada je riječ o stavu Republike Srpske o visokim predstavnicima, Stjepanović dodaje da ukoliko bi se visoki predstavnik izabrao po načinu koji je propisan Aneksom 10, nema potrebe za pogovorima.

"To do sada nije bio slučaj. Razlika bi bila u visokom predstavniku koji je izabran na legitiman način, za razliku od Kristijana Šmita", ističe Stjepanović.

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Tagovi :

visoki predstavnik

zatvaranje OHR-a

Bivši visoki predstavnik

Republika Srpska

zasjedanje PIK-a

FBiH

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