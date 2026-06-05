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Žestoka poruka iz Ambasade SAD-a: Zbog evropske neodlučnosti, preispitaćemo svoje prisustvo u BiH

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ATV
05.06.2026 06:56

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Жестока порука из Амбасаде САД-а: Због европске неодлучности, преиспитаћемо своје присуство у БиХ

Nakon što je na sjednici Savjeta za implementaciju mira (PIK) propao pokušaj da se predloži novi visoki predstavnik u BiH, Sjedinjene Američke Države uputile su neuobičajeno oštru i direktnu poruku.

„Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema BiH primoravaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini“, saopšteno je sinoć kasno iz Ambasade SAD-a u Sarajevu.

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„U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Savjet za implementaciju mira (PIK) izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu (BiH). Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sekretar Rubio opisao je italijanskog kandidata pred Kongresom kao „gospodina za kojeg mislimo da bi dobro obavio posao pomažući da se osigura određena stabilnost toj poziciji“. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak i izabere novog visokog predstavnika“, navedeno je u saopštenju objavljenom 15 minuta poslije ponoći.

Podsjećamo, sjednica PIK-a završena je bezuspješno jer su Francuska i Njemačka, uz pomoć Velike Britanije, srušile američki prijedlog da na poziciju visokog predstavnika bude imenovan italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi. Zemlje članice EU namjeravale su na poziciju visokog predstavnika postaviti Francuza Renea Trokaza.

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Tagovi :

PIK BiH

visoki predstavnik

Bivši visoki predstavnik

Ambasada SAD u BiH

Antonio Zanardi Landi

OHR

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