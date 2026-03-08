Није да посла нема: Посао у БиХ је загарантован овим занимањима, не треба диплома

08.03.2026
18:13
Док су листе служби за запошљавање пуне економских техничара, машинских техничара, матураната гимназије, медицинских сестара, пољопривредних техничара, текстилних и хемијских техничара који на посао чекају мјесецима или годинама, продавци, трговци, шивачи, возачи камиона, конобари, бравари, помоћни радници, складиштари, кувари, заваривачи и столари и даље представљају дефицитарна занимања у Федерацији БиХ.
Када је ријеч о високој стручној спреми, послодавцима највише недостају информатичари, програмери и инжењери електротехнике. Ово су показали недавно објављени подаци Федералног завода за запошљавање, пише „Вечерњи лист БиХ“.
Федерални завод редовно спроводи истраживања о стању на тржишту рада у оквиру којих анкетира послодавце. У истраживању за 2025. и 2026. годину анкетирано је око 1.300 послодаваца, а резултати служе као смјернице при креирању програма запошљавања.
Према ријечима директорке Федералног завода за запошљавање Хелене Лончар, од 1.300 анкетираних послодаваца њих 822 изјавило је да им је потребна радна снага – више од 6.000 радника, што је за око 7,5 одсто више него претходне године.
Највећа потражња је за радницима у прерађивачкој индустрији, трговини, грађевинарству и угоститељству. Око 65 одсто потребних радника чине квалификовани радници, док је око 20 одсто оних са средњом стручном спремом.
Због недостатка кадрова на домаћем тржишту рада, послодавци све чешће запошљавају раднике из иностранства. Током 2025. године Завод је дао сагласност за издавање 2.700 радних дозвола од укупно планираних 4.500, а интерес за исти број дозвола већ је исказан и за 2026. годину.
Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине, како би информисала матуранте о потребама тржишта рада, прикупила је податке завода и служби запошљавања о најтраженијим занимањима у земљи.
Према тим подацима, међу незапосленим особама с факултетским образовањем најбројнија су занимања: економиста, правник, професор разредне наставе, професор енглеског језика, криминалиста, политиколог, новинар, социјални радник и инжењер пољопривреде.
Међу особама са средњом стручном спремом највише је економских и машинских техничара, матураната гимназије, медицинских сестара, пољопривредних, текстилних и хемијских техничара.
Код особа са завршеном занатском школом највише је продаваца, бравара, аутомеханичара, фризера, кувара, конобара и кројача.
С друге стране, међу најтраженијим занимањима за особе с факултетском дипломом налазе се правници, економисти, инжењери електротехнике, инжењери система, програмери, ИТ девелопери, фармацеути, доктори стоматологије, доктори медицине – специјалисти те грађевински инжењери.
Када је ријеч о занимањима са средњом стручном спремом, међу најтраженијима су трговци, комерцијалисти, конобари, агенти у позивним центрима, техничари мехатронике и медицинске сестре.
Подаци показују значајан несразмјер између образовног система и потреба тржишта рада. Док се велики број младих школује за занимања за која већ постоји вишак радне снаге, послодавци истовремено имају потешкоће да пронађу раднике у техничким, занатским и ИТ занимањима.
Због тога стручњаци упозоравају да је потребно снажније повезати образовни систем с потребама привреде, како би се смањио јаз између понуде и потражње на тржишту рада те младима олакшао улазак у свијет рада.
