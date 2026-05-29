Košarac: Marfi ne može da shvati da je bivši, pa se drsko miješa u unutrašnje odnose

Zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac izjavio je da bivši američki ambasador u BiH Majkl Marfi ne može da prihvati činjenicu da je njegov mandat u BiH završen i da nikome nije relevantan.

Košarac je istakao da Marfi istupima u kojim pominje predsjednika SNSD-a Milorada Dodika samo pokušava da produži politički život kroz izazivanje pažnje i stvaranje privida sopstvene važnosti.

"Nauka kaže da je Histrionični poremećaj ličnosti stanje mentalnog zdravlja koje, između ostalog, karakteriše neodoljiva, ponekad očajnička potreba da se bude u centru pažnje. I to je prvo što mi pada na pamet čitajući današnju Marfijevu izjavu", rekao je Košarac, reagujući na Marfijev komentar u kontekstu naredne sjednice PIK-a da je Dodik "čovjek koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet BiH".

Košarac kaže da Marfi tako nastavlja da se drsko, neosnovano i sasvim bespotrebno miješa u unutrašnje odnose u BiH, ostavljajući za sobom isti obrazac ponašanja kojim je godinama narušavao dejtonski balans i dodatno produbljivao političke podjele.

"Njegova jasna namjera je da se nastavi politika sistematskog narušavanja Dejtonskog sporazuma, urušavanja odnosa među narodima u BiH i pričinjavanja ogromne štete srpskom narodu i Republici Srpskoj", upozorio je on izjavi za Srnu.

Košarac je istakao da Marfijevo djelovanje nikada nije bilo u interesu očuvanja Dejtonskog sporazuma i ravnopravnosti konstitutivnih naroda, već isključivo u interesu stvaranja unitarističke BiH i uništavanja Republike Srpske.

"Umjesto neutralnosti i diplomatske odgovornosti, birao je da bude politički faktor destabilizacije. Neka konačno shvati – bivši je i nikome relevantan", istakao je on.

Košarac je poručio da Republika Srpska i njeni građani veoma jasno vide razliku između dobronamjerne diplomatije i otvorenog političkog agitovanja protiv jednog naroda i njegovih legitimno izabranih institucija, piše Srna.