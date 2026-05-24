Апел након трагедије на Романији: Планина не прашта грешке, користите помоћ водича

Аутор:

АТВ
24.05.2026 17:08

Црвене стијене, планина Романија
Фото: Wikipedia

Туристичка организација града Источно Сарајево изразила је жаљење поводом трагичне несреће на Романији у којој је данас страдала једна особа.

Из Туристичке организације апеловали суда се на виа фератама и у планинама искључиво борави у пратњи лиценцираних планинарских водича.

"Још једном апелујемо на све посјетиоце да приликом боравка на планини и кретања у зонама високих стијена буду посебно опрезни и искључиво у пратњи обучених и квалификованих водича јер планина не прашта грешке", навели су из Туристичке организације.

Напоменули су да је настрадало лице у тренутку пада завршило пењање и пало са оближњег видиковца, односно није било на виа ферати.

Породици и ближњима страдалог градска Туристичка организација упутила је искрено саучешће.

Подсјећамо, једна особа је страдала приликом пада са Црвених стијена на Романији, речено је Срни у Полицијској управи Источно Сарајево.

