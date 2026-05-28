EK kaznila Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja Zakona o digitalnim uslugama

Evropska komisija kaznila je danas kinesku platformu Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja evropskog Zakona o digitalnim uslugama (DSA), navodeći da kompanija nije dovoljno kontrolisala bezbjednost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme.

Evropska komisija saopštila je da postoji velika vjerovatnoća da potrošači u Evropskoj uniji na platfomi Temu mogu da naiđu na nelegalne ili nebezbjedne proizvode.

Brisel posebno zamjera kompaniji način na koji procjenjuje rizike i kontroliše ponudu proizvoda na platformi.

Prema navodima Komisije, Temu koristi opšte smjernice za elektronsku trgovinu umjesto detaljne procjene rizika specifičnih za sopstvenu platformu.

Evropske vlasti navele su i da sistem promocija i marketinga koji koristi Temu dodatno povećava rizik od širenja nelegalnih proizvoda.

Istraga je pokazala ozbiljne probleme sa bezbjednošću određenih artikala koji se prodaju preko platforme.

Veliki broj testiranih punjača nije prošao osnovne bezbjednosne provjere, dok su pojedine igračke za djecu sadržale hemikalije iznad dozvoljenih granica ili predstavljale rizik od gušenja zbog sitnih dijelova.

Temu ima rok do 28. avgusta da predstavi plan mjera kojim bi ispravio uočene propuste. Ukoliko Evropska komisija prihvati plan, kompanija će dobiti dodatni rok za sprovođenje promena, dok će se u suprotnom suočiti sa dodatnim novčanim kaznama, navodi se na veb stranici Evropske komisije.

(Tanjug)