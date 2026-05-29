Alarm za korisnike: Ova Gugl opcija snima vaš govor, isključite je dok nije kasno

Jedna od funkcija Gugla koja izaziva najviše rasprava i zabrinutosti jeste snimanje glasa od strane ove kompanije. .

U digitalnom dobu, praktičnost često dolazi ruku pod ruku s pitanjima privatnosti, a mnogi korisnici nisu svjesni da se njihovi snimci čuvaju, niti kako mogu preuzeti kontrolu nad tim podacima

Glavni razlog za snimanje glasovnih interakcija jeste poboljšanje usluga. Kada koristite Gugl asistent, glasovnu pretragu ili bilo koju drugu funkciju koja uključuje glas, snimci pomažu sistemu da bolje razumije različite akcente, govorne obrasce i komande, što rezultira preciznijim odgovorima. Međutim, za mnoge je prednost personalizacije manja od brige o tome ko ima pristup njihovim glasovnim podacima.

Isključite ovu postavku: Korak po korak

Isključivanje snimanja glasa je jednostavan proces koji vam daje veću kontrolu nad vašim digitalnim otiskom. Evo kako to možete učiniti:

Pristupite vašim Gugl aktivnostima: Prvo, posjetite stranicu „Moja aktivnost“ (myactivity.google.com). Ulogujte se ako već niste.

Upravljanje kontrolama aktivnosti: Na lijevoj strani ekrana ili unutar menija pronađite opciju „Kontrole aktivnosti“ (Activity controls) i kliknite na nju.

Pronađite „Aktivnost na vebu i aplikacijama“: Na ovoj stranici vidjećete nekoliko opcija koje kontrolišu podatke koje Gugl prikuplja. Potražite stavku „Aktivnost na vebu i aplikacijama“ (Web & App Activity).

Isključite opciju: Pored ove stavke nalazi se prekidač. Ako je uključen, isključite ga. Gugl će vas možda pitati da potvrdite odluku, uz napomenu da to može smanjiti personalizaciju usluga.

Isključite snimanje glasa: Provjerite da li je označena i specifična podopcija „Uključi aktivnost glasa i zvuka“ (Include audio recordings).

Brisanje postojećih snimaka

Isključivanjem opcije sprečavate buduće snimanje, ali stari snimci mogu ostati sačuvani. Da biste ih obrisali:

Vratite se na stranicu „Moja aktivnost“.

Pronađite opciju „Brisanje aktivnosti po“ (Delete activity by).

Tu možete odabrati vremenski period za brisanje (od početka, zadnji sat, zadnji dan) ili filtrirati po proizvodu. Izaberite „Glas i zvuk“ (Voice & Audio) i obrišite sve snimke koje ne želite da Gugl zadrži.

Da biste bili bezbjedni i dijelili vaše podatke samo onda i sa kim želite, važno je da budete upoznati sa ovim opcijama, kao i da redovno ažurirate svoj telefon, prenosi Informer.