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Nastavak sjednice NSRS - poslanici danas o povećanju plata

Autor:

ATV redakcija
08.07.2026 07:16

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Посебна сједница Народне Скупштине Републике Српске
Foto: ATV/Branko Jović

U Banjaluci će danas biti nastavljena 39. posebna sjednica NSRS na kojoj će, između ostalog, biti razmatran set zakona, kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.

Tim izmjenama, od prvog avgusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je tokom uvodnog obraćanja, ministarka finansija, Zora Vidović.

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Plate će biti povećane od pet odsto. Za te namjene iz budžeta će biti potrebno izdvojiti nešto manje od 48 miliona maraka. Vidovićeva je naglasila da je ovo drugo povećanje plata budžetskim korisnicima u ovoj godini.

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Narodna skupština Republike Srpske

nsrs

sjednica

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