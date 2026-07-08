Nastavak sjednice NSRS - poslanici danas o povećanju plata

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U Banjaluci će danas biti nastavljena 39. posebna sjednica NSRS na kojoj će, između ostalog, biti razmatran set zakona, kojima se predviđa povećanje plata u javnom sektoru.
Tim izmjenama, od prvog avgusta veće plate trebalo bi da dobiju zaposleni u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, u javnim službama, zaposleni u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima, izjavila je tokom uvodnog obraćanja, ministarka finansija, Zora Vidović.
Svijet
SAD pokrenuo seriju vazdušnih udara na Iran: "Moraju platiti visoku cijenu"
Plate će biti povećane od pet odsto. Za te namjene iz budžeta će biti potrebno izdvojiti nešto manje od 48 miliona maraka. Vidovićeva je naglasila da je ovo drugo povećanje plata budžetskim korisnicima u ovoj godini.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
10 h1
Republika Srpska
10 h3
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
11 h0
Najnovije
Trenutno na programu