Sramota u Srpskoj: Otrovao pašnjak, komšiji uginule dvije krave

Osnovni sud u Trebinju potvrdio je optužnicu protiv 73-godišnjeg R.I. iz Nevesinja, zbog sumnje da je počinio produženo krivično d‌jelo zagađivanja hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja. Optuženi se tereti da je u dva navrata upotrijebio opasne toksične supstance i time nanio ogromnu materijalnu štetu svom sugrađaninu V.I.

Bendiokarb posuo po silaži

Prema navodima optužnice koju je podiglo Okružno javno tužilaštvo u Trebinju, prvi incident dogodio se u noći između 22. i 23. septembra prošle godine u mjestu Donji Drežanj.

R.I. je osumnjičen da je praškastu materiju plave boje, koja sadrži toksičnu supstancu "bendiokarb", posuo po nepokrivenoj silaži uskladištenoj na livadi iza porodične kuće oštećenog farmera.

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Riječ je o karbamatnom pesticidu koji kod životinja izaziva teške simptome trovanja, prestanak disanja i smrt. Zbog ove kontaminacije, farmer je morao uništiti kompletnu silažu, uskladištenu na najlonu dimenzija 15x6,9 metara, čime mu je pričinjena materijalna šteta od oko 16.000 KM.

Uginule dvije krave

Međutim, osumnjičeni se tu nije zaustavio. U optužnici se navodi da je 15. decembra 2025. godine ponovo zagadio posjed istog vlasnika, koristeći materiju - "karbofuran". On je ovu škodljivu supstancu oblikovao u 12 plavih kugli i razbacao ih po livadi na kojoj je V.I. napasao dvije krave i tele.

Nakon što su konzumirale kontaminiranu hranu, na licu mjesta su uginule dvije krave simentalke, starosti dvije i pet godina, teške 500 i 600 kilograma. Vrijednost svakog uginulog grla procijenjena je na više od 5.000 KM. Tele vrijednosti oko 1.000 KM, oštećeni je prebacio sa pašnjaka u staju i uz stručnu pomoć veterinara uspio ga spasiti od uginuća.

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Tužilaštvo tereti R.I. da je škodljivim materijama namjerno zagadio hranu za životinje, doveo u opasnost njihov život i zdravlje te prouzrokovao uginuće stoke. Iz Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju napominju da se, u skladu s principom presumpcije nevinosti, svako smatra nevinim za krivično d‌jelo dok se pravosnažnom sudskom presudom ne utvrdi njegova krivica.

(Agroklub.ba)

