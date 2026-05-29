Čović: Visoki predstavnik će imati mandat od dvije godine i neće koristiti tzv. bonska ovlašćenja

ATV
29.05.2026 15:46

Foto: ATV

Visoki predstavnik će imati mandat od dvije godine i neće koristiti tzv. bonska ovlašćenja, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, nakon sjednice Predsjedništva ove stranke.

Čović je ponovio svoj stav da je OHR odavno trebao završiti svoju ulogu u BiH.

"Sada je važno pitanje OHR i ono što se dešava oko izbora visokog predstavnika. Trenutno nemamo ime, ali imamo definisan okvir. To neće biti političar nego drugačiji profil osobe. Precizirano je da se definiše vremenski okvir i ovlasti u odnosu na tzv. bonska ovlašćenja. Ta su prva dva elementa dogovorena. Sada se pokušava pristupiti najprihvatljivijem kandidatu", naveo je Čović.

Ponovio je stav da se sjedište OHR-a treba izmjestiti u Brisel, te da je dogovoren profil visokog predstavnika, koji će biti kompromis svih zemalja.

Naveo je da se vode intenzivni razgovori sa članicama PIK-a.

(RTRS)

