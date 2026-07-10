Koliko godina je imala Mala Cana kada je počela vezu sa Andrijom Bajićem

Pjevač Andrija Bajić umro 7. jula u 89. godini života, a njegova supruga, pevačica Mala Cana ne može i dalje da se pomiri sa gubitkom.

Iako su na svom putu naišli na mnoga osporavanja, ovaj par uspješno je prkosio predrasudama i u skladnom braku uživao je 15 godina, a Mala Cana bila je uz Andriju do posljednjeg trenutka njegovog života.

Njihova romansa nije bila planirana, već je počela potpuno spontano u trenutku kada je Cana bila duboko razočarana saradnicima i željela da zauvijek odustane od muzike. Upoznali su se kada je tražila licencu za udruženje, a Andrija ju je podržao i odvratio od odustajanja.

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Prelomni trenutak dogodio se kada je Andrija otišao da radi u Ameriku i suočio se sa ozbiljnim problemima oko smještaja. Cana je tada "digla sve na noge" kako bi mu pomogla, a ujedno je prvi put osjetila strah, brigu i duboku emociju prema njemu.

Inače, Mala Cana je imala 33 godine kada je ušla u vezu sa Andrijom Bajićem dok je on tada imao 74 godine.

Mala Cana o haosu sa njegovim kćerkama

Sa suzama u očima Mala Cana je govorila o Andrijinim posljednjim danima života, neostvarenoj želji da sa njim ima dijete, ali i odnosu sa njenim kćerkama, koje su, kako ona kaže, jedva čekale da joj vide leđa, te da izađe iz kuće u kojoj je živjela sa Andrijom.

"To mi je najljepši dio mog života koji sam imala od kad sam se rodila. Teško mu je bilo da ja ostanem bez djece i govorio je da je to velika žrtva da ja nemam djecu. Mi smo razgovarali sa doktorom i on je rekao da nije problem da mi pokušamo, ali zbog njegovih godina, dijete ne bi možda bilo kako treba. Međutim, ja sam mu rekla da je to moje dijete. Onda je meni je on rekao u jednom momentu: 'Znam, dušo, to bi bilo dobro. Volio bih'. I stvarno je volio. Uvijek smo se šalili. Govorila sam mu: 'Ti ćeš znati, čim uzme frulu da svira, da je tvoje'. On je meni rekao: 'Dušo, i ovako ti život nije bio lak i već si izgubila jednu bebu, da je veliki rizik, da se rodi dijete, a da nije zdravo'. Da on ne bi mogao da podnese da taj takav teret ja nosim. Ja sam njega prihvatila takvog kakav jeste, da on, hvala Bogu, ima porodicu koju sam ja poštovala i do samog momenta njegove smrti. Čak ni sad nisam rekla nijednu pogrdnu riječ za njih, niti ću reći, sem istinu kako smo živjeli", ispričala je.

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Cana ističe da nakon smrti supruga nije u kontaktu sa njegovim kćerkama.

"Ne. Ja sam sad sama. Nisam kod kuće, jer teško mi je da idem tamo gdje nema njega. Sjedim ovdje kod moje kume, držim njegovu sliku. I plačem. Hoću da ga ožalim sama. Svi viču: 'Nemoj da plačeš. Nije dobro za tebe, nije za zdravlje dobro'. A kad je dobro, a kad treba? Držim njegovu sliku i ljubim je stalno. Gledam. To mi je sve što mi je ostalo", rekla je ona, prenosi "Blic".