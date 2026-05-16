Vaga se služi emotivnim ucjenama, a rođeni u ovom znaku moraju da stišaju sujetu

Dnevni horoskop za subotu, 16. maj 2026. godine donosi preciznu astrološku prognozu za svaki horoskopski znak na poljima ljubavi, posla i zdravlja.

Ovan

Ljubav: Izbjegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namjere.

Posao: Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve i pozitivnu orijentaciju.

Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmjeravate svoju pozitivnu energiju.

Bik

Ljubav: Ne želite da razotkrijete svoje namjere i emotivne »slabosti«, ali ljubavni epilog zavisi od nečijeg raspoloženja.

Posao: Ulažete veliki napor u svoje ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše poslovne namere. Stišajte svoju sujetu.

Zdravlje: Budite realni u svojim procjenama, izbegavajte stresne situacije, piše Žena Blic

Blizanci

Ljubav: Pokušavate da zaobiđete neke ljubavne dileme ili osobu koja unosi dodatnu nervozu u Vaše raspoloženje.

Posao: Ozbiljno predstavljate svoje poslovne planove i sa pravom očekujete uvažavanje u krugu saradnika.

Zdravlje: Obratite pažnju na svoju psihofizičku ravnotežu i na zdraviji način života.

Rak

Ljubav: Zaboravite na avanturističke porive. Nemojte razočarati osobu koja vjeruje u Vašu emotivnu privrženost i naklonost.

Posao: Nemojte dozvoliti da neko preuveličava Vaš neuspjeh ili da Vas kažnjava zbog neizmirenih računa.

Zdravlje: Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Lav

Ljubav: Ne uspjevate da udovoljite voljenoj osobi, suviše ste ponosni da priznate svoje »slabosti«. Ne budite razmetljivi.

Posao: Ne verujete u nečiju priču, stoga provjeravate svaku informaciju koja dolazi iz neobičnih izvora ili ukazuje na eventualne promjene.

Zdravlje: Potrebni su Vam zabavni sadržaji, kao podsticaj za dobro raspoloženje.

D‌jevica

Ljubav: Na žalost, neko nema dovoljno razumjevanja za Vaše emotivne potrebe i ne obraća pažnju na Vaše komentare.

Posao: U poslovnom dijalogu Vaša samovolja ili pretjerana energičnost deluju iritirajuće na okolinu, zbog toga Vas prate negativni komentari.

Zdravlje: Prijaće Vam zdraviji način ishrane.

Vaga

Ljubav: Nema razloga da »emotivno ucjenjujete« voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.

Posao: Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.

Zdravlje: Slobodno prihvatite izazove koji Vas podstiču na kreativno izražavanje.

Škorpija

Ljubav: Budite iskreni u izražavanju svojih emotivnih namjera pred bliskom osobom. Opravdajte svoje postupke u nečijem društvu.

Posao: Potrebno je da odredite jasnu granicu između pristojnog ponašanja i poslovnog povjerenja u susretu sa saradnicima.

Zdravlje: Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.

Strijelac

Ljubav: D‌jelujete nezadovoljno, imate utisak da nepravedno trpite zbog nečijeg ponašanja ili emotivne ćudljivosti.

Posao: Vas poslovni domet ne predstavlja vrhunac, ali istovremeno ni Vaši saradnici ne mogu da se pohvale dobrim rezultatima.

Zdravlje: Izbjegavajte varijantu osamljivanja, prijaće Vam izlazak i šetnja.

Jarac

Ljubav: Partner razume Vaše namere i iskreno pokušava da Vas oraspoloži novim idejama. Prihvatite pozitivne signale.

Posao: Za svaki slučaj zatražite nečiji stručni savjet, pre nego što se upustite u poslovni rizik. Bolje je na vreme spriječiti komplikacije.

Zdravlje: Uživajte u lepim stvarima, akumulirajte pozitivnu energiju.

Vodolija

Ljubav: Lako šarmirate osobu koja Vam se dopada, ali sve što je lako za Vas brzo gubi i slatku draž u emotivnom odnosu.

Posao: Imate pouzdane informacije i većinu stvari držite pod budnim okom. Ipak, nemojte dozvoliti da u Vama prevlada poriv za eksponiranjem.

Zdravlje: Kontrolišite svoje nagone ili unutrašnje impulse.

Ribe

Ljubav: Ponekad je teško podvući jasnu crtu ili postaviti znak jednakosti između glasa razuma i nekontrolisanih emocija.

Posao: Završite započeti posao u predviđenom roku, prepustite drugima da se dokazuju u suviše izazovnim ili novim situacijama.

Zdravlje: Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.