Otkrivena nova vrsta žabe koja svoje mladunce štiti na neobičan način

Naučnici su otkrili novu vrstu minijaturne torbarske žabe u peruanskom dijelu Amazona. Ova žaba nosi svoje mlade u prirodnoj torbi na leđima, saopštio je Istraživački institut.

Nova vrsta vodozemca, naučnog naziva „Gastrotheca mittaliiti“ dugačka je od 2,7 do 3,3 centimetra i otkrivena je u planinskom ekosistemu u regionu Amazonas, koji se graniči sa Ekvadorom.

Žaba je jarkozelene boje i ima male izbočine na leđima. Broj primeraka u divljini nije poznat.

Njena torba omogućava torbarskoj žabi da odgaja svoje mlade umjesto da se, kao druge žabe, oslanja na vodenu sredinu za razvoj jaja.

U studiji se navodi da je ovaj vodozemac pod „visokim rizikom“ jer njegovo stanište trpi posljedice klimatskih promjena i uticaj požara koje izazivaju poljoprivrednici krčeći taj region.

„Ovo je još jedan dokaz ogromnog prirodnog bogatstva koje posjedujemo... Ako nastavimo sa istraživanjima, postoji još mnogo vrsta koje čekaju da budu otkrivene“, izjavio je Manuel Oliva, direktor Istraživačkog instituta za održivi razvoj Ceja de Selva, koji radi u sklopu Nacionalnog univerziteta Toribio Rodriguez de Mendoza.

Otkriće je objavljeno u novozelandskom žurnalu Zootaxa, a istraživanje je sprovedeno u saradnji sa istraživačkim odeljenjima Međunarodnog univerziteta Floride i Univerziteta u Sevilji u Španiji.

