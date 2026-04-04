Ruski naučnici otkrili novu oazu na Antarktiku

04.04.2026 17:29

Лед на Антартику.
Foto: Pexels

Ruski naučnici otkrili su na Antarktiku novi geografski objekat — oazu na rtu Berks, saopštio je Sanktpeterburški federalni istraživački centar Ruske akademije nauka.

Kako se navodi, istraživači tog centra, zajedno sa naučnicima Arktičkog i antarktičkog naučnoistraživačkog instituta, opisali su novu geografsku cjelinu u zapadnom Antarktiku, nakon što su detaljno proučili 18 do sada neistraženih jezera u tom području.

Rezultati su pokazali da je riječ o stabilnoj i cjelovitoj prirodnoj formaciji na Zemljinoj površini.

Oaza je ispresecana planinama i dolinama, prosječna godišnja temperatura vazduha iznosi oko minus 12 stepeni, a površina bez leda obuhvata približno 2,2 kvadratna kilometra.

Opasne promjene ispod morskog leda na Antartiku

Životinjski svijet tog područja čine pingvini, foke, antarktički buranici i neke druge vrste ptica.

Naučnici navode da se ovo područje ranije smatralo nunatakom, odnosno običnom stenom koja štrči iz lednika, ali da se sada, poslije detaljnog opisa većeg broja jezera sa različitim uslovima, može punopravno smatrati oazom.

Prema odluci Naučnog savjeta Arktičkog i antarktičkog instituta, novi geografski objekat dobio je ime po istaknutom polarnom istraživaču Arnoldu Bogdanoviču Budreckom.

Konačno odobrenje naziva treba da donese Međunarodni naučni komitet za istraživanje Antarktika.

(sputnik srbija)

