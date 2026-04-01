Pun Mjesec u Vagi 2. 4. 2026: Prognoza za sve znakove Zodijaka

Pun Mjesec u Vagi kulminira 2. 4. 2026. u 4:11 časova. Ova lunacija događa se na 12°21′ Vage, nasuprot Suncu na 12°21′ Ovna. Pun Mjesec u Vagi uvijek otvara pitanje ravnoteže, ali ovog puta naglasak nije na spoljašnjem utisku, pristojnosti ili formi. U prvi plan dolazi stvarno stanje odnosa, raspod‌jela odgovornosti, emocionalni teret koji nosite i način na koji usklađujete svoje potrebe s tuđim. Kod mnogih će se pokazati gd‌je postoji uzajamnost, a gd‌je je odnos ostao na navici, ćutanju ili prevelikom prilagođavanju.

Ovan

Kod vas ovaj pun Mjesec snažno osvjetljava partnerske odnose, brak, saradnje i sve situacije u kojima više ne možete gurati samo svoju stranu priče. U ljubavi dolazi trenutak kada odnos traži otvoreniji razgovor, više poštovanja i manje impulsivnih reakcija. Ako ste slobodni, može se pojaviti osoba koja vas privlači upravo zato što traži ozbiljniji odnos i jasniji dogovor. Na poslu se otvara pitanje saradnje i odnosa s kolegama, klijentima ili osobama koje imaju važnu riječ u vašem radu. Možete primijetiti da vas tuđi tempo ili neodlučnost počinju zamarati više nego inače. Finansijski, ovo nije loš trenutak, ali traži oprez s obećanjima, zajedničkim troškovima i preuzimanjem tuđih obaveza. Što se zdravlja tiče, naglasak je na napetosti koja se skuplja kroz frustraciju, pa će vam koristiti više sna, manje rasprava i malo više mjere u svemu što radite naglo.

Bik

Za vas ovaj pun Mjesec aktivira svakodnevicu, posao, zdravlje i način na koji raspoređujete energiju. Može postati vrlo jasno gd‌je ste se preopteretili i gd‌je više nema smisla sve držati na sopstvenim leđima. U radnom okruženju stiže kulminacija neke situacije koja traje već neko vrijeme, bilo da je riječ o odnosu s kolegama, količini obaveza ili nezadovoljstvu ritmom rada. Na finansijskom planu korisno je pogledati koliko realno dobijate za ono što ulažete. Ovo je dobar trenutak za konkretniji pregled troškova, navika i svega što vam uzima novac bez pravog učinka. U ljubavi tražite stabilnost, ali sada ćete jače osjetiti i koliko vas partner razumije u svakodnevnim, običnim stvarima. Što se zdravlja tiče, fokus je na iscrpljenosti, ishrani, hormonima i potrebi da tijelu vratite red, ritam i dovoljno odmora.

Blizanci

Kod vas ovaj pun Mjesec otvara polje ljubavi, privlačnosti, kreativnosti, d‌jece i lične radosti. U odnosima se vidi koliko ima stvarne bliskosti, a koliko igre, dopisivanja ili nečega što vas drži u neizvjesnosti. Ako ste u vezi, sada se jače otvara pitanje pažnje, zajedničkog vremena i toga osjećate li se zaista viđeno. Ako ste slobodni, privlačnost može biti jaka, ali ćete vrlo brzo osjetiti ima li iza toga i sadržaja. Na poslu i u karijeri dobijate više inspiracije, hrabrosti i potrebe da se izrazite autentičnije. To je dobro za kreativne poslove, prezentacije, javne nastupe i sve što traži lični pečat. Finansije mogu oscilirati zbog većih želja, izlazaka, kupovine za sebe ili ulaganja u nešto što vam donosi zadovoljstvo. Što se zdravlja tiče, važno je ne trošiti se do kraja na uzbuđenje, društvo i ritam koji izgleda zabavno, a poslije vas ostavi praznim.

Rak

Kod vas ovaj pun Mjesec duboko dotiče dom, porodicu, privatni život i osjećaj sigurnosti. Budući da je Jupiter u vašem znaku uključen u širu sliku, emocije su pojačane i lako možete reagovati iz potrebe da zaštitite sebe ili svoje bližnje. U porodici se mogu otvoriti stara pitanja, posebno oko granica, odgovornosti i onoga što se dugo prećutkivalo. Dobro je vrijeme za pošten razgovor, ali i za odluku da više ne nosite sve sami. Na poslu se traži bolji balans između privatnog i profesionalnog. Ako vas karijera vuče na jednu stranu, a dom na drugu, sada postaje očigledno da dosadašnji model više ne pije vode. Finansijski se može pojaviti veći trošak vezan uz kuću, porodicu, d‌jecu ili nešto što traži sigurnije temelje. U ljubavi trebate toplinu i osjećaj da uz nekoga možete spustiti gard. Što se zdravlja tiče, obratite pažnju na želudac, san, emocionalnu iscrpljenost i sve ono što tijelo pokazuje kada predugo gutate brigu.

Lav

Za vas ovaj pun Mjesec donosi razgovore, važne informacije, papirologiju, odluke, kraća putovanja i promjenu perspektive. Jedna rečenica, poruka ili sastanak može pokrenuti više nego što ste očekivali. U odnosima je važno govoriti jasno i bez nepotrebnog ponosa, jer upravo način komunikacije sada određuje hoće li se nešto približiti ili udaljiti. U ljubavi može doći do razgovora koji skida maglu i pokazuje na čemu ste. Na poslu je ovo dobar trenutak za pregovore, potpisivanja, prijave, razgovore za posao, prezentacije i sve što traži mentalnu prisutnost.

Finansije mogu biti povezane s papirologijom, dogovorima, provizijama, učenjem ili troškovima prevoza i tehnologije. Što se karijere tiče, koristi vam to da ne brzate s reakcijama, već da govorite odmjereno i precizno. Što se zdravlja tiče, lako se javlja mentalni umor, previše nadražaja i napetost u ramenima, vratu ili nervnom sistemu.

D‌jevica

Kod vas je fokus na novcu, samovrijednosti, radu i pitanju koliko se vaš trud zaista cijeni. Pun Mjesec pokazuje gd‌je ste možda pristali na premalo, bilo u poslu, odnosu ili sopstvenoj slici o sebi. Na finansijskom planu dolazi trenutak za realan pregled prihoda, rashoda, dugova, zajedničkih troškova i svega što se više ne može držati na procjeni "od oka". Koristi vam jasniji plan i manje rasipanja. U karijeri možete osjetiti da je vrijeme da tražite više reda, poštovanja ili konkretnije priznanje za svoj rad. U ljubavi se aktivira tema davanja i primanja. Ako ste vi uvijek ona strana koja nosi, pazi, organizuje i stabilizuje, sada postaje važno da i druga strana nešto stvarno uloži. Što se zdravlja tiče, naglasak je na energiji, ishrani, hormonima i osjećaju unutrašnje zategnutosti koji dolazi kada dugo živite pod pritiskom da sve mora biti ispravno.

Vaga

Ovo je vaš pun Mjesec i zato ga osjećate vrlo lično. U prvi plan dolaze identitet, izgled, lične granice, vaše potrebe i način na koji se postavljate u odnosima. Mnogi će sada jasno osjetiti gd‌je su predugo išli linijom manjeg otpora i gd‌je je želja za mirom počela raditi protiv njih. Vrijeme je da se vratite sebi, bez objašnjavanja koje traje unedogled. U ljubavi je ovo važna tačka. Ako je odnos zdrav, može se produbiti kroz iskrenost i ravnotežu. Ako ste mjesecima nešto umanjivali, opravdavali ili prećutkivali, sada to dolazi na sto. Na poslu i u karijeri raste potreba da vas ozbiljnije shvate i da se vaš doprinos jasnije vidi. Finansijski vam koristi više samopouzdanja pri pregovorima i manje kolebanja. Što se zdravlja tiče, važno je pratiti tijelo kada šalje signal da je dosta prilagođavanja, stresa i unutrašnjeg napora.

Škorpija

Kod vas se ovaj pun Mjesec odvija u tišem, dubljem i zatvorenijem dijelu horoskopa. To znači da kulminacija može doći iznutra, kroz osjećaj umora, zasićenja, emocionalnog preopterećenja ili potrebu da se napokon odmaknete od svega što vas troši. Nije vrijeme za buku i pokazivanje. Više vam koristi povlačenje, sabiranje i posmatranje šta se stvarno događa iza kulisa. Na poslu se mogu razotkriti pozadinske napetosti, skriveni motivi ili dinamike koje do sada niste jasno vid‌jeli. Finansijski je dobro izbjegavati riskantne poteze, pozajmice i odluke donesene iz emotivnog pritiska. U ljubavi možete jače osjetiti potrebu za privatnošću, dubinom i sigurnošću, ali i potrebu da neke stare priče konačno zatvorite. Što se zdravlja tiče, naglasak je na snu, imunitetu, oporavku i svemu što se pogoršava kada ignorišete sopstveni ritam.

Strijelac

Za vas ovaj pun Mjesec osvjetljava prijateljstva, mrežu ljudi, saradnje, planove za budućnost i pitanje kome stvarno pripadate. Može doći do raspleta u odnosu s prijateljem, kolegom ili osobom s kojom dijelite neku ideju, projekat ili zajednički cilj. U ljubavi se može otvoriti tema prijateljstva koje prelazi u nešto više ili odnosa u kojem treba uskladiti emocije i buduće planove. Na poslovnom planu dobar je trenutak za saradnje, timske projekte, rad s publikom, internetom ili zajednicom ljudi. Finansije mogu doći kroz kontakte, preporuke, grupne poslove ili osobu koja vas spaja s pravom prilikom. Koristiće vam to da gledate ko je uz vas stvarno, a ko je tu samo kada mu odgovara. Što se zdravlja tiče, naglasak je na ritmu, cirkulaciji, nervnom sistemu i potrebi da smanjite rasplinutost na previše strana od‌jednom.

Jarac

Kod vas ovaj pun Mjesec snažno pogađa karijeru, status, javnu sliku, odgovornost i odnos prema uspjehu. Neke profesionalne teme sada dolaze do kulminacije: može se završiti važan projekat, donijeti odluka nadređenih, otvoriti pitanje promjene pozicije ili napokon postati vidljivo koliko stvarno nosite. Ovo je period u kojem se ne možete skrivati iza dužnosti. Treba pogledati kuda vas sve to vodi. U finansijama je vrijeme za ozbiljniji pristup, posebno ako su prihodi vezani uz autoritet, poziciju ili dugoročnu strategiju. U ljubavi i odnosima može se otvoriti napetost između privatnog života i poslovnih obaveza. Partner može tražiti više prisutnosti, više učestvovanja ili više poštovanja prema zajedničkom vremenu. Što se zdravlja tiče, važno je paziti na iscrpljenost, kičmu, pritisak, san i hronični stres koji se kod vas često nakuplja tiho, bez velike drame.

Vodolija

Za vas ovaj pun Mjesec otvara širu sliku: uvjerenja, obrazovanje, putovanja, pravna pitanja, planove, smisao i pravac u kojem idete. Može doći do trenutka kada shvatite da je jedna ideja prerasla svoj rok trajanja i da vam više ne služi kao prije. U ljubavi se može otvoriti tema udaljenosti, razlike u vrijednostima ili potrebe da odnos dobije više zajedničkog smisla, a manje improvizacije. Na poslu i u karijeri ovo je dobar period za edukacije, polaganja, objave, pisanje, rad s inostranstvom ili izlazak iz okvira koji je počeo da vas guši. Finansije mogu biti povezane s učenjem, putovanjem, administracijom ili ulaganjem u nešto što širi vaše mogućnosti. Što se zdravlja tiče, koristiće više kretanja, svježeg vazduha i manje boravka u glavi. Kada predugo analizirate, tijelo vrlo brzo pokaže da mu treba konkretniji ritam.

Ribe

Kod vas ovaj pun Mjesec otvara duboko i osjetljivo polje intime, povjerenja, zajedničkih resursa, dugova, ulaganja i emocionalne vezanosti. Neke teme koje ste držali ispod površine sada traže jasniji pogled. U ljubavi se otvara pitanje sigurnosti, predanosti i toga koliko se stvarno možete osloniti na drugu osobu. Za neke Ribe ovo može biti vrlo strastven period, ali i period u kojem više nema smisla ostavljati važne teme nedorečenim. Na poslu i u finansijama naglasak je na zajedničkom novcu, kreditima, pod‌jeli troškova, porezima, provizijama ili nekoj vrsti dublje materijalne povezanosti s drugima. Dobro je vrijeme da sve pogledate crno na bijelo i uvedete više reda. U pitanjima vezanim za karijeru koristi vam intuicija, ali sada joj treba pridružiti i provjeru činjenica. Što se zdravlja tiče, fokus je na regeneraciji, hormonalnoj ravnoteži, psihičkom opterećenju i potrebi da sebi vratite osjećaj unutrašnje sigurnosti, prenosi Atma.