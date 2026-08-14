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Gori Hrvatska, haos nakon požara: Sedam ljudi životno ugroženo, 36 povrijeđeno

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Autor:

ATV redakcija
14.08.2026 08:31

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Гори Хрватска, хаос након пожара: Седам људи животно угрожено, 36 повријеђено
Foto: Tanjug / HINA/ MIROSLAV LELAS

Zbog povreda zadobijenih u sinoćnjem požaru, u KBC-u Split medicinska pomoć pružena je ukupno 36 osoba.

Nakon ljekarskog pregleda i obrade, 14 pacijenata je hospitalizovano, dok su ostali pušteni na kućnu njegu, saopšteno je iz bolnice.

Sedam pacijenata životno ugroženo

Na jedinici intenzivnog liječenja nalazi se sedam pacijenata koji su životno ugroženi. Još troje pacijenata smješteno je na jedinici intenzivne njege, dok se ostali hospitalizovani nalaze na bolničkim odjeljenjima.

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Kod većine zbrinutih pacijenata evidentirane su opekotine, dok su ostali ljekarsku pomoć najčešće zatražili zbog respiratornih tegoba izazvanih izlaganjem dimu.

Pozvani i radnici

KBC Split odmah je angažovao sve raspoložive timove kako bi povrijeđenima bila osigurana pravovremena medicinska pomoć.

Zbog povećanog priliva pacijenata dodatno su pozvani i radnici koji su se nalazili na godišnjem odmoru.

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