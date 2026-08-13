Snimak jezivog požara u Baošićima sa pet kilometara nikoga ne ostavlja ravnodušnim

Crnom Gorom, baš kao i BiH i Srbijom, danima haraju zastrašujući požari.

Danima se vatrogasci bore sa vatrenom stihijom širom Balkana, a u Crnoj Gori, u Baošićima, su apokaliptični prizori.

Snimak koji nam dolazi iz Tivta zaista nikog ne ostavlja ravnodušnim, jer je vatra vidljiva kilometrima daleko.

Kako se može vidjeti, iz Tivta u daljini od oko pet kilometara Baošiće i okolinu obasjava vatra koja zadaje ogromne probleme tamošnjim vatrogascima.