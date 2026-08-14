Prizori kod Omiša kao iz horor filmova: Vatra "progutala" objekte, izgorjela auta ostavljena na ulici

Omiški vatrogasci uz pomoć kolega iz drugih gradova pokušavaju ugasiti požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici te se proširio prema Omišu.

Zastrašujući snimci dolaze s ovog područja, a možda razmjere vatrene stihije najbolje opisuje video ceste od Ruskamena do Omiša.

Scena izgleda poput horor filma jer se može vidjeti vatra koja je „progutala“ ovaj dio, napuštena i izgorjela vozila, brojni kamioni, kuće...

Ispod se mogu vidjeti i objekti do kojih dolazi požar. Prema još nepotvrđenim informacijama, povrijeđeno je desetak osoba dok je stvorena ogromna materijalna šteta.

Region Ogroman požar došao do centra Omiša: Ima povrijeđenih, evakuisani ljudi, gradom odjekuju sirene

Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić za Net.hr naveo je da je stanje gore nego prije nekoliko sati.

„Vatra je došla nadomak kuća, ali malo se zaustavila. Došla je do prigradskih naselja Omiša, Nemire i Stanića, a sada se penje u planinu. Vatrogasci brane kuće i uspijevaju, ali puše jak vjetar. Neke kuće jesu izgorjele. Koliko ih je, teško je reći“, rekao je i dodao da ne slušaju svi upute i da su ostali u „džepovima“.

Ljudi koji su evakuisani iz Lokve Rogoznice dolaze u prihvatni centar koji je otvoren u sportskoj dvorani u Omišu.

„Velika dvorana nije puna. Kapaciteti su u redu, Županija je poslala krevete. Zasad je najvažnije da se svi maknu iz ugroženih zona i da vjetar promijeni smjer. Ovo je ogromna operacija. S prirodom je jako, jako teško. Nikad nisam ovako nešto doživio. Lani je bio ogroman požar, bio sam na požarištu, ali nije bilo ovako“, rekao je.

U prihvatnom centru sada se nalazi 1.000 ljudi koji imaju krevete, hranu i piće.