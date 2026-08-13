U zemljotresu u Kolumbiji poginulo 265 ljudi, povrijeđeno skoro 3.500

Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3.494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je danas kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprijela.

Prijavljeno je i 496 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, prenio je Pais.

Prema podacima koje je predsjednik iznio u Bogoti, zemljotres je uništio 11.347 kuća, a 53.526 je oštećeno.

Srušeno je 140 zgrada, dok je šteta prijavljena na 1.819 škola, 179 zdravstvenih centara, 20 mostova i 203 puta.

Vlasti nastoje da u posljednjim satima mogućim za spasavanje pronađu ljude koji su ostali zarobljeni pod ruševinama.

De la Esprijela je najavio i proglašenje ekonomske vanredne situacije, kojom bi vlada dobila mogućnost da bez prethodnog odobrenja

Kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe.

On je najavio formiranje posebnog fonda za usmjeravanje domaće i međunarodne pomoći u obnovu bolnica, škola, stambenih objekata, puteva i aerodroma.

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De la Esprijela je rekao da će vlada razmotriti i subvencije za zakupninu građanima koji su ostali bez domova, oslobađanje od plaćanja pojedinih komunalnih usluga i poreske olakšice.

Vlada je u međuvremenu imenovala geologa Dejvida Tamaja za novog direktora Nacionalne jedinice za upravljanje rizicima od katastrofa (UNGRD), koja koordinira raspoređivanje spasilačkih ekipa i resursa.

Tamajo je rekao da će Kolumbija prihvatiti samo spasilačke timove iz Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Ekvadora i Salvadora, zemalja koje je opisao kao saveznike i koje, prema njegovim riječima, ispunjavaju potrebne međunarodne standarde.

Zemljotres u Kolumbiji

Odluku je kritikovao bivši predsjednik i opozicioni lider Gustavo Petro, koji je ocijenio da međunarodna pomoć ne bi trebalo da bude uslovljena političkom ideologijom.

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Pomoć je najavio i španski kuvar i filantrop Hose Andres, koji je saopštio da će njegova organizacija World Central Kitchen donirati milion dolara za pomoć malim prehrambenim preduzećima pogođenim zemljotresom.

Cilj je da se tim preduzećima omogući da što prije ponovo otvore restorane i druge objekte.

Kolumbijska vlada proglasila je u srijedu trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena Rihterove skale, prenosi Tanjug.