Logo

U zemljotresu u Kolumbiji poginulo 265 ljudi, povrijeđeno skoro 3.500

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 07:39

Komentari:

0
Ватрогасци претражују рушевине два дана након што је земљотрес погодио Кали у Колумбији, у сриједу, 12. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Santiago Saldarriaga

Najmanje 265 ljudi je poginulo, a 3.494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 stepena koji je pogodio zapad Kolumbije, saopštio je danas kolumbijski predsjednik Abelardo de la Esprijela.

Prijavljeno je i 496 nestalih, dok je pogođeno više od 25.000 porodica, prenio je Pais.

Prema podacima koje je predsjednik iznio u Bogoti, zemljotres je uništio 11.347 kuća, a 53.526 je oštećeno.

Srušeno je 140 zgrada, dok je šteta prijavljena na 1.819 škola, 179 zdravstvenih centara, 20 mostova i 203 puta.

Vlasti nastoje da u posljednjim satima mogućim za spasavanje pronađu ljude koji su ostali zarobljeni pod ruševinama.

De la Esprijela je najavio i proglašenje ekonomske vanredne situacije, kojom bi vlada dobila mogućnost da bez prethodnog odobrenja

Kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe.

On je najavio formiranje posebnog fonda za usmjeravanje domaće i međunarodne pomoći u obnovu bolnica, škola, stambenih objekata, puteva i aerodroma.

Земљотрес у Колумбији

Svijet

Spasioci u Kolumbiji iz ruševina izvukli bebu

De la Esprijela je rekao da će vlada razmotriti i subvencije za zakupninu građanima koji su ostali bez domova, oslobađanje od plaćanja pojedinih komunalnih usluga i poreske olakšice.

Vlada je u međuvremenu imenovala geologa Dejvida Tamaja za novog direktora Nacionalne jedinice za upravljanje rizicima od katastrofa (UNGRD), koja koordinira raspoređivanje spasilačkih ekipa i resursa.

Tamajo je rekao da će Kolumbija prihvatiti samo spasilačke timove iz Sjedinjenih Američkih Država, Izraela, Ekvadora i Salvadora, zemalja koje je opisao kao saveznike i koje, prema njegovim riječima, ispunjavaju potrebne međunarodne standarde.

Zemljotres u Kolumbiji

Odluku je kritikovao bivši predsjednik i opozicioni lider Gustavo Petro, koji je ocijenio da međunarodna pomoć ne bi trebalo da bude uslovljena političkom ideologijom.

земљотрес у Колумбији

Svijet

Potresan video spasavanja bebe iz ruševina u Kolumbiji: Majka izašla krvava

Pomoć je najavio i španski kuvar i filantrop Hose Andres, koji je saopštio da će njegova organizacija World Central Kitchen donirati milion dolara za pomoć malim prehrambenim preduzećima pogođenim zemljotresom.

Cilj je da se tim preduzećima omogući da što prije ponovo otvore restorane i druge objekte.

Kolumbijska vlada proglasila je u srijedu trodnevnu žalost zbog žrtava snažnog zemljotresa jačine 7,4 stepena Rihterove skale, prenosi Tanjug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kolumbija

zemljotres u Kolumbiji

Zemljotres Kolumbija snimci

Komentari (0)

Pročitajte više

Становници траже преживјеле у рушевинама срушене зграде након што је земљотрес погодио Переиру у Колумбији, у понедјељак, 10. августа 2026. године.

Svijet

Raste broj žrtava zemljotresa u Kolumbiji: Skoro 200 osoba se vode kao nestale

2 d

0
Човјек прави паузу од претраживања рушевина дан након земљотреса који је погодио Кали, Колумбија, у уторак, 11. августа 2026. године.

Svijet

Broj poginulih u zemljotresu u Kolumbiji porastao na 169

2 d

0
Секунде које су промијениле све: Породица из Колумбије гледала и снимала како им земљотрес уништава дом

Svijet

Sekunde koje su promijenile sve: Porodica iz Kolumbije gledala i snimala kako im zemljotres uništava dom

2 d

0
Становници претражују рушевине након земљотреса који је погодио Переиру, Колумбија, у понедјељак, 10. августа 2026. године.

Svijet

Geolozi o katastrofalnim potresima u Kolumbiji i Venecueli: Potpuno različiti

2 d

0

Više iz rubrike

Људи посматрају дим од шумског пожара на планини Китерон код Порто Гермена, сjеверозападно од Атине у Грчкој, у понедjељак, 3. августа 2026. године.

Svijet

Grčka u stanju pripravnosti zbog velikih požara

12 h

0
"Ормуз за Иран вриједнији од нуклеарне бомбе": Американци пооштрили "блокаду челичног зида"

Svijet

"Ormuz za Iran vrijedniji od nuklearne bombe": Amerikanci pooštrili "blokadu čeličnog zida"

12 h

0
Керолин Ливит

Svijet

Donald Tramp najavio odlazak portparolke Bijele kuće sa te funkcije

21 h

0
Пуцњава у средњој школи, има рањених

Svijet

Pucnjava u srednjoj školi, ima ranjenih

22 h

0

  • Najnovije

19

52

Ubio zeta na krsnoj slavi zbog muzike: Samo jedan udarac je bio koban

19

47

Plate do 2.580 KM: Grad u BiH traži radnike

19

46

Koliko će naši podaci biti zaštićeni na izborima?

19

40

Liježe po 853 marke: Sutra uplata radnicima u dijelu BiH

19

30

Na gašenju požara kod Konjica angažovan i drugi helikopter Oružanih snaga

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima