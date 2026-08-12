Pucnjava u srednjoj školi, ima ranjenih

Jedna osoba je ranjena u pucnjavi koja se dogodila u krugu srednje škole "Varner Robins" u američkoj saveznoj državi Džordžiji, saopštila je kancelarija šerifa okruga Hjuston.

Prema zvaničnim informacijama, do incidenta je došlo u srijedu u popodnevnim časovima po lokalnom vremenu.

Na lice mjesta odmah su upućene policijske ekipe iz cijelog centralnog dijela Džordžije, a školski kompleks je pod jakim policijskim snagama.

Policija je apelovala na građane i roditelje da izbjegavaju to područje dok traje uviđaj i da omoguće neometano djelovanje hitnih službi. Uzroci pucnjave i stepen povreda ranjene osobe za sada nisu poznati, prenosi Telegraf.rs.