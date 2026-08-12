Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da će se specijalna vojna operacija u Ukrajini završiti samo pod uslovima Rusije.

On je naveo da na Zapadu postoji želja da se "ukine" Rusija, njeni građani i da se potpuno uništi rusko istorijsko sjećanje.

Govoreći na sastanku stručnog savjeta Jedinstvene Rusije, Medvedev je rekao da se odnosi Moskve sa Zapadom neće značajno promijeniti sa prekidom ili obustavom specijalne vojne operacije u jednom ili drugom obliku.

On je dodao da će se vojna operacija završiti prije ili kasnije, ali pod uslovima Moskve, prenosi Srna.