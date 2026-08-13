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Osvojio više od milijardu dolara na lutriji

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Autor:

ATV redakcija
13.08.2026 17:46

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Освојио више од милијарду долара на лутрији

Igrač koji je popunio listić Pauerbol lutrije kupljen u američkoj saveznoj državi Ilinois pogodio je svih šest brojeva u izvlačenju održanom u srijedu uveče i osvojio džekpot od procijenjenih 1,04 milijarde dolara, saopštila je organizacija Pauerbol.

Dobitna kombinacija bila je 4, 26, 66, 67, 69 i Pauerbol broj 9, prenosi "ABC njuz".

To je najveći Pauerbol džekpot ove godine i osmi najveći u istoriji te lutrije.

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Dobitnik može da bira između isplate cjelokupnog iznosa kroz godišnje anuitete tokom 29 godina ili jednokratne isplate od 450,5 miliona dolara, pri čemu su oba iznosa određena prije obračuna poreza.

Ovo je bio 44. uzastopni ciklus izvlačenja bez glavnog dobitnika od posljednjeg osvojenog džekpota 2. maja.

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Prošle godine osvojena su dva Pauerbol džekpota veća od milijardu dolara, uključujući rekordnih 1,8 milijardi dolara, izvučenih na Badnje veče po gregorijanskom kalendaru, što je najveći dobitak na lutriji u istoriji Sjedinjenih Američkih Država, prenosi "Tanjug".

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Lutrija

Pauerbol

Dobitak na lutriji

dobitak

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