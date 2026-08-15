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Moskva traži od Amerike i Turske objašnjenja u vezi sa planovima za isporuku oružja Ukrajini

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ATV redakcija
15.08.2026 16:20

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Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije zatražilo je od Sjedinjenih Američkih Država i Turske objašnjenja u vezi sa informacijama o planovima za isporuku oružja Ukrajini, saopštila je predstavnica Ministarstva Marija Zaharova.

- Ne radi se samo o žrtvama i razaranjima koja kijevske vlasti pokušavaju da nanesu, već i o ozbiljnoj šteti našim bilateralnim odnosima sa Vašingtonom i Ankarom. Pokušaji korišćenja mirovne retorike uz istovremeno snabdijevanje oružjem ukrajinskih nacista neizbježno podrivaju međusobno povjerenje - istakla je Zaharova.

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Ona je napomenula da se, prema dokumentima koje je objavio američki Kongres, sporazum odnosi na predaju Kijevu značajnog arsenala američkog oružja koje je trenutno u posjedu Turske: 12 višecjevnih raketnih sistema, više od 2.500 jedinica kasetne municije za njih, 47.000 kasetnih artiljerijskih granata kalibra 203 milimetra i 70 raketa "atakams".

Šteta po odnose Rusije sa Turskom i SAD je neizbježna u slučaju isporuke oružja Kijevu, ocijenila je Zaharova.

Nije jasno čime su se SAD i Turska rukovodile kada su odlučile da nastave sa isporukama oružja Kijevu, dodala je diplomata.

- Na kraju, čime su se konkretno rukovodile strane u sporazumu, američke i turske vlasti, kada su odlučile da otvore još jednu "Pandorinu kutiju" kako bi produžile agoniju banderovskog režima, odnoseći još više života? - upitala je Zaharova.

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Istovremeno, radi se o zemljama koje pretenduju na posebnu ulogu u rejšavanju ukrajinske krize, koje su za svoj prioritetni cilj proglasile pronalaženje političko-diplomatskog rješenja, podsjetila je Zaharova.

Prema njenim riječima, još uvijek nije kasno da Vašington i Ankara trezveno procjene situaciju.

Ona je dodala i da nije jasno kada je namjeravano da se veliki smrtonosni teret prebaci primaocima u Kijevu.

Takođe je napomenula da pumpanje "hunte Zelenskog" novim oružjem neće moći da utiče na razvoj Specijalne vojne operacije po pravednom ruskom scenariju.

Prošlog vikenda, Stejt department je obavijestio Kongres da predloženo da se Kijevu predaju američki sistemi naoružanja koji se nalaze u Turskoj. Prema zvaničnim dokumentima, na spisku naoružanja nalaze se lanseri višecjevnih raketnih sistema MLRS i balističke rakete "atakams".

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Planirano je da se naoružanje preda preko privatnih kompanija: turskih MKE, ASFAT i ARCA Savunma, bugarske VTIC International Ltd, kao i američkih Pansophico i Patriot Defense Group.

(sputniknews.com)

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