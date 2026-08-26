Situacija na požarištu u okolini Trebinja jutros stabilna

Situacija na požarištu u okolini Trebinja je jutros stabilna. Odbranili smo sve kritične tačke koje su se približile selima i trebinjskom naselju Gučine, kaže Dejan Kašiković komandir Vatrogasne jedinice Trebinje.

Vatrogasci su se noćas žestoko borili sa vatrom jer se približila gradu. Da smo tu popustili, bila bi katastrofa, kaže Kašiković za RTRS.

Požar je bio aktivan i u selima Kremeni Do i Željevo ali su ga ugasili mještani.

Od jutros dejstvuje helikopter Oružanih snaga BiH.

(RTRS)