Međunarodni dan pasa: Najbolji čovjekov prijatelj ima svoj dan!

Međunarodni dan pasa obilježava se danas kao poseban dan posvećen četvoronožnim prijateljima koji svojim prisustvom obogaćuju svakodnevicu čovjeka.

Ovaj dan podsjeća na značaj pasa u društvu i njihov doprinos ljudima, a prilika je i da se još jednom ukaže na potrebu za njihovom zaštitom, bez obzira na rasu ili okolnosti u kojima žive.

Psi su oduvijek bili partneri ljudima – od lova i čuvanja stada do pomaganja u terapiji, spasavanju i asistenciji licima sa invaliditetom.

Njihova odanost, ljubav i empatija prema ljudima čine ih nezamjenjivim.

Međunarodni dan pasa prilika je za prisjećanje koliko su ljubimci važni, ali i da se ukaže na problem napuštenih pasa i potrebu za zbrinjavanjem i odgovornim udomljavanjem.

Obilježavanje ovog dana može uključivati različite aktivnosti, od provođenja kvalitetnog vremena sa ljubimcem kroz šetnje i igru do pomaganja psima u potrebi, posjetom azilu ili donacijom hrane i potrepština.

Takođe, važno je edukovati se o odgovornom vlasništvu, sterilizaciji i etičkom postupanju prema životinjama.

Psi nisu samo ljubimci – oni su terapeuti, pomagači i prijatelji koji često pružaju emocionalnu podršku i smanjuju stres.