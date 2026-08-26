Dodik o pritiscima na Srbe u zajedničkim institucijama: Neprihvatljivo

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je, nakon što mu se nekoliko grupa naših ljudi zaposlenih u zajedničkim institucijama u Sarajevu požalilo na pritisak od muslimansko-bošnjačke komponente, da je Republika Srpska spremna da svakom Srbinu u zajedničkim organima pruži svaku zaštitu.
"Razgovarao sam s nekoliko grupa naših ljudi koji rade u zajedničkim institucijama u Sarajevu i svi odreda su se požalili na nepodnošljivu atmosferu, pritisak koji stvara muslimansko-bošnjačka komponenta", naveo je Dodik.
Republika Srpska
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Iako rade u različitim organima, Dodik je istakao da su podmetanja, pritisci i provokacije koje doživljavaju isti.
Na njegov poziv da se javno oglase i ukažu na to šta im se događa, Dodik je naveo da su jednoglasno istakli da se plaše za svoj položaj i da će sebi time dodatno otežati život.
"Rekao sam im da su oni profesionalci, ali i predstavnici srpskog naroda i na tim pozicijama su prevashodno jer one pripadaju Republici Srpskoj. Jasno sam podvukao da sve te institucije jednako pripadaju i srpskom narodu, da je krajnje neprihvatljivo bilo čije nametanje volje i da nisu dužni da trpe bilo čije zlostavljanje", napisao je Dodik na Iksu.
Istakao je da Srpska stoji iza svakog Srbina iz Republike Srpske koji radi u zajedničkim organima i spremna je da im pruži svaku zaštitu.
Razgovarao sam s nekoliko grupa naših ljudi koji rade u zajedničkim institucijama u Sarajevu i svi odreda su se požalili na nepodnošljivu atmosferu, pritisak koji stvara muslimansko-bošnjačka komponenta.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 26, 2026
Iako rade u različitim organima, podmetanja, pritisci i provokacije koje…
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