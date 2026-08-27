Trebinjski vatrogasci pokrenuli veliku akciju da zaustave vatrenu liniju

Trebinjski vatrogasci pokrenuli su jutros veliku akciju na koti Golo brdo, kako bi zaustavili vatrenu liniju i spriječili da se požar približi gradu, rekao je komandir TVJ Trebinje Dejan Kašiković.

"U 05.00 časa pokrenuta je velika akcija na koti Golo brdo, prema selu Podkrajčići. Na terenu su svi raspoloživi pripadnici, ukupno 32 vatrogasca i pripadnika JU „Ekologija i bezbjednost“, sa svim raspoloživim snagama, sredstvima i opremom, uz podršku helikoptera Oružanih snaga BiH. Cilj je jasan zaustaviti vatrenu liniju i ne dozvoliti da se približi Gradu iz pravca sela Podkrajčići, rekao je Kašiković i dodao:

"Teška noć, težak teren, ali i odlučnost da se odbrani svaki ugroženi metar. Ljudstvo je na prvoj liniji i bori se maksimalno, bez povlačenja i bez kalkulacije. Trebinje se brani. Idemo zajedno do kraja!"