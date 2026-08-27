Hotel u Grčkoj riješio vječiti problem oko ležaljki: Pravilo iznenadilo turiste

Hotel na Rodosu uveo je rigorozno pravilo – rezervisanje ležaljki peškirom strogo je zabranjeno, a stvari ostavljene bez nadzora uklanjaju se svakog jutra.

Zaposleni u hotelu svakog jutra oko osam časova obilazi bazen i bez izuzetka uklanja peškire, torbe i šešire sa praznih ležaljki.

Sigurno ste to već nekada doživjeli – uostalom, riječ je o uobičajenoj praksi na plažama i bazenima hotelskih rizorta.

Ujutru ustanete ranije, požurite na plažu, „rezervišete“ ležaljku peškirom i bezbrižno odete na doručak. Međutim, u jednom hotelu na grčkom Rodosu taj trik vam ne bi prošao.

Ko zauzme ležaljku peškirom, a zatim ode na doručak ili se vrati u sobu da još malo odrijema, rizikuje da ostane bez peškira.

Za red se brine zaposleni u hotelu koji svakog jutra oko osam časova obilazi bazen i uklanja peškire, torbe i šešire sa praznih ležaljki. Hotel, naime, ima jasno pravilo – rezervisanje ležaljki je zabranjeno.

Neki gosti se potom navodno vraćaju zbunjeni i kreću u potragu za svojim stvarima. Drugima još teže pada činjenica da se na njihovoj „privatnoj“ ležaljci već odmara potpuni stranac.

Ovdje jednostavno važi pravilo: ko prvi dođe, prvi leži. A ko uopšte ne dođe – nema sreće.

Neobičnu jutarnju rutinu mobilnim telefonom snimila je 19-godišnja Britanka Lusi Hjuz.

„Bilo je zabavno gledati i mislim da je pošteno. Pravilo koje zabranjuje rezervisanje ležaljki važi jednako za sve“, smatra Lusi.

Jedna gošća se čak požalila osoblju da nije trebalo da joj pomjeraju stvari jer sada nema gdje da sjedi. Međutim, ni objašnjenje hotelskih pravila nije je naročito smirilo.

„Nije joj se dopalo, iako je dobila sve svoje stvari nazad“, kaže Britanka.

Video je na društvenim mrežama već pogledalo više od 538.000 ljudi, a komentari govore sami za sebe.

„Kad bi barem svi hoteli radili ovako“, pišu korisnici.

Drugi imaju još jednostavniji savjet: „Ako vam se ne sviđa, preskočite doručak i ostanite na ležaljci“.

Priča stiže samo nekoliko dana nakon što je jedan britanski turista priznao da je tokom odmora na Majorci krišom posipao prah koji izaziva svrab po peškirima kojima su turisti zauzimali ležaljke.

U poređenju s tim, uklanjanje peškira ipak djeluje kao nešto civilizovanije rješenje.

(B92)