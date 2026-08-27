"Elektrodistribucija Pale": Planirani radovi na dalekovodu "Trnovo 4", najavljena isključenja

Zbog planiranih radova na dalekovodu „Trnovo 4“, u četvrtak, 27. avgusta 2026. godine, doći će do privremenog prekida u isporuci električne energije, navode iz "Elektrodistribucije" Pale.

Kako saopštavaju iz „Elektrodistribucije“ Pale, bez napajanja strujom ostaće potrošači u naselju Rajski Do u periodu od 08:00 do 15:00 časova.

"U četvrtak, 27.8.2026. godine zbog radova na 10 kV vodu Trnovo 4, doći će do privremenih prekida u isporuci električne energije u periodu od 08:00 do 15:00 časova potrošačima u naselju Rajski Do", navode iz Elektrodistribucije Pale.