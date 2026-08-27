Objavljeni detalji akcije "Ketering": Pretresi na više od 20 lokacija, 10 osumnjičenih

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS, provode operativnu akciju kodnog naziva „Ketering“ na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

Akcija se provodi u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine (OBA BiH) i Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona.

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Kako je saopšteno iz MUP-a KS, cilj akcije je dokumentovanje krivičnih djela neovlašćenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji.

Istragom je obuhvaćeno više od 10 osoba, dok su na više od 20 lokacija u toku pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

Prema navodima medija, među osobama obuhvaćenim akcijom je i Adnan Maglić Magla, saradnik Adira Arnautovića Šmrka. Maglić je, kako je ranije objavljeno, jutros priveden zajedno sa Anelom Sejfovićem Peleom.

Inače, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 12. avgusta optužnicu protiv Adira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića Magle, koju je Sud BiH potvrdio. Njih dvojica se terete da su od 2019. do 2022. godine organizovali mrežu za međunarodni šverc narkotika i naoružanja.

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Akcija „Ketering“ i dalje je u toku, a više informacija o rezultatima pretresa i statusu osumnjičenih očekuje se nakon okončanja policijskih aktivnosti.