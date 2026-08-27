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Objavljeni detalji akcije "Ketering": Pretresi na više od 20 lokacija, 10 osumnjičenih

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:25

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Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених
Foto: Youtube / Avaz

Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva KS, provode operativnu akciju kodnog naziva „Ketering“ na području Kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona.

Akcija se provodi u saradnji sa službenicima Obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine (OBA BiH) i Uprave policije MUP-a Srednjobosanskog kantona.

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Kako je saopšteno iz MUP-a KS, cilj akcije je dokumentovanje krivičnih djela neovlašćenog prometa opojnim drogama, iznude, izazivanja opšte opasnosti i drugih protivpravnih radnji.

Istragom je obuhvaćeno više od 10 osoba, dok su na više od 20 lokacija u toku pretresi objekata i motornih vozila koje koriste osumnjičeni.

Prema navodima medija, među osobama obuhvaćenim akcijom je i Adnan Maglić Magla, saradnik Adira Arnautovića Šmrka. Maglić je, kako je ranije objavljeno, jutros priveden zajedno sa Anelom Sejfovićem Peleom.

Inače, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 12. avgusta optužnicu protiv Adira Arnautovića Šmrka i Adnana Maglića Magle, koju je Sud BiH potvrdio. Njih dvojica se terete da su od 2019. do 2022. godine organizovali mrežu za međunarodni šverc narkotika i naoružanja.

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Akcija „Ketering“ i dalje je u toku, a više informacija o rezultatima pretresa i statusu osumnjičenih očekuje se nakon okončanja policijskih aktivnosti.

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