Logo

Na švercu droge zaradili 438.000 KM: Potvrđena optužnica protiv Šmrka i Magle

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

Ognjen Matavulj
27.08.2026 10:47

Komentari:

0
На шверцу дроге зарадили 438.000 KM: Потврђена оптужница против Шмрка и Магле

Sud BiH potvrdio je optužnicu protiv Admira Arnautovića zvanog Šmrk i Adnana Maglića zvanog Magla za organizovani kriminal.

Šmrk i Magla optuženi su za trgovinu najmanje 5,5 kilograma kokaina i 10 kilograma hašiša, za šverc oružjem, pranje novca i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Trgovali kokainom, hašišom i oružjem

”Optuženi su od decembra 2019. do kraja 2022. godine sa drugim, njima poznatim osobama, na osnovu međusobnog dogovora o zajedničkom djelovanju organizovali i postali pripadnici kriminalne grupe koja je djelovala u BiH, državama Evropske unije i drugih zemalja. Šmrk i Maglić su zajednički organizovali i rukovodili grupom čiji su članovi bili A.M, A.K, D.P, E.L, S.M, N.L. i drugi, a koji se bavili međunarodnim prometom kokaina i kanabisa”, saopštio je Sud BiH.

Dodaje se da je grupa međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, planirala, pripremala i neovlašteno prodavala, kupovala, prenosila i posredovala u međunardnoj trgovini drogom i oružjem. Šverc droge su dogovarali kriptovane aplikacije ”Sky”.

Nasiljem i iznudama do položaja moći

”Radi omogućavanja djelovanja grupa i osiguravanja svog položaja optuženi su priprema, planirali i preduzimali krivična djela fizičkog nasilja i iznuda, a povezanošću s drugim grupama i klanovima koji su djelovali u regionu i na globalnom nivou, obezbijedili sebi položaj moći, a uticaj ovog položaja potom dalje koristili na način da su vršili pritisak na pojedince da koriste njihove usluge zaštite od drugih kriminalnih grupa”, navodi se u saopštenju.

Prljavi novac ulagali u nekretnine i vozila

Pojašnjava se da se grupi na teret stavlja da su prometovali sa najmanje 5,5 kilograma kokaina, najmanje 10 kilograma hašiša i najmanje 6 komada vatrenog oružja. Time su ostvarili imovinsku koristu u iznosu od najmanje 438.105,00 KM. Kako bi prikrili porijeko novca i vlasništvo nad imovinom, novac od droge su stavljali u legalne novčane tokove kroz kupovinu nekretnina, renoviranje i izgradnju stambenih objekata, kupovinu motornih vozila, kao i dugih pokretnih stvari od vrijednosti, kako na svoje ime, tako i na ime drugih pripadnika grupe ili trećih lica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Admir Arnautović Šmrk

Adnan Maglić Magla

Sud BiH

Tužilaštvo BiH

Optužnica

trgovina drogom

Skaj dokazi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Зеничанин Адис Витешкић (42) преминуо је у сриједу, 26. августа, на Одјељењу интензивне његе Кантоналне болнице Зеница након што је задобио тешку алергијску реакцију.

Hronika

Tuga: Ovo je muškarac kojeg je usmrtila pčela

1 h

0
Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених

Hronika

Objavljeni detalji akcije "Ketering": Pretresi na više od 20 lokacija, 10 osumnjičenih

1 h

0
Кладионица апарати

Hronika

Uhapšen Banjalučanin, prijetio da će baciti bombu na kladionicu

3 h

0
Велика акција полиције, ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

Hronika

Velika akcija policije, uhapšen Admir Arnautović Šmrk

5 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

14

Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

13

14

Objavljen spisak zemalja iz kojih su turisti nestali u poplavama u Nepalu

13

12

Gužve ispred novootvorenog tržnog centra u Istočnom Sarajevu – East Sarajevo City Park

13

03

BORS: Nećemo učestvovati na Saboru demobilisanih boraca

12

58

Mozak ima svoj idealan termin za spavanje: Ako zaspite tada, dovoljno je samo 20 minuta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima