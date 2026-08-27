Na švercu droge zaradili 438.000 KM: Potvrđena optužnica protiv Šmrka i Magle

Šmrk i Magla optuženi su za trgovinu najmanje 5,5 kilograma kokaina i 10 kilograma hašiša, za šverc oružjem, pranje novca i nanošenje teških tjelesnih povreda.

Trgovali kokainom, hašišom i oružjem

”Optuženi su od decembra 2019. do kraja 2022. godine sa drugim, njima poznatim osobama, na osnovu međusobnog dogovora o zajedničkom djelovanju organizovali i postali pripadnici kriminalne grupe koja je djelovala u BiH, državama Evropske unije i drugih zemalja. Šmrk i Maglić su zajednički organizovali i rukovodili grupom čiji su članovi bili A.M, A.K, D.P, E.L, S.M, N.L. i drugi, a koji se bavili međunarodnim prometom kokaina i kanabisa”, saopštio je Sud BiH.

Dodaje se da je grupa međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, planirala, pripremala i neovlašteno prodavala, kupovala, prenosila i posredovala u međunardnoj trgovini drogom i oružjem. Šverc droge su dogovarali kriptovane aplikacije ”Sky”.

Nasiljem i iznudama do položaja moći

”Radi omogućavanja djelovanja grupa i osiguravanja svog položaja optuženi su priprema, planirali i preduzimali krivična djela fizičkog nasilja i iznuda, a povezanošću s drugim grupama i klanovima koji su djelovali u regionu i na globalnom nivou, obezbijedili sebi položaj moći, a uticaj ovog položaja potom dalje koristili na način da su vršili pritisak na pojedince da koriste njihove usluge zaštite od drugih kriminalnih grupa”, navodi se u saopštenju.

Prljavi novac ulagali u nekretnine i vozila

Pojašnjava se da se grupi na teret stavlja da su prometovali sa najmanje 5,5 kilograma kokaina, najmanje 10 kilograma hašiša i najmanje 6 komada vatrenog oružja. Time su ostvarili imovinsku koristu u iznosu od najmanje 438.105,00 KM. Kako bi prikrili porijeko novca i vlasništvo nad imovinom, novac od droge su stavljali u legalne novčane tokove kroz kupovinu nekretnina, renoviranje i izgradnju stambenih objekata, kupovinu motornih vozila, kao i dugih pokretnih stvari od vrijednosti, kako na svoje ime, tako i na ime drugih pripadnika grupe ili trećih lica.