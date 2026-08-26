Koristite Vocap: Hitno promijenite ovo prije nego što bude kasno

Vocap uvodi važnu izmjenu u načinu na koji funkcioniše verifikacija u dva koraka na ovoj platformi.

Korisnici sada imaju opciju da postave jaču, alfanumeričku lozinku kao dodatni sloj bezbjednosti, objavila je aplikacija za razmjenu poruka u najnovijem ažuriranju.

To je značajno poboljšanje u odnosu na šestocifrene PIN kodove koje je aplikacija koristila za 2FA još od uvođenja ove funkcije 2017. godine.

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Sada lozinke za verifikaciju u dva koraka moraju sadržati najmanje osam karaktera, uključujući bar jedan broj i jedno slovo. Takođe se mogu koristiti i specijalni karakteri. Ova funkcija je i dalje opciona, ali nema nijednog dobrog razloga da preskočite ovu dodatnu mjeru bezbjednosti. Takođe, kako Vocap napominje, ako ste koristili jednostavan PIN poput "123456", svakako bi trebalo da vam prioritet bude da ga zamijenite jačom lozinkom.

Aplikacija za razmjenu poruka takođe olakšava upravljanje pristupnim ključevima (paskis) osobama koje koriste više uređaja. Ako koristite Vocap na Android i iOS uređajima, aplikacija sada podržava više pristupnih ključeva na istom nalogu. Dodatne pristupne ključeve možete dodati u podešavanjima aplikacije tako što ćete otići na Nalog > Pristupni ključevi.

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Na kraju, Vocap olakšava prepoznavanje da li je poziv sa nepoznatog broja nepoželjan poziv (spam) ili neko koga možda zaista poznajete.

Aplikacija dodaje dodatne kontekstualne informacije dolaznim pozivima sa brojeva koji nisu sačuvani u vašim kontaktima. Sada će ti pozivi prikazivati iz koje zemlje dolaze, kao i da li se nalazite u nekoj od zajedničkih grupnih ćaskanja. Ova izmjena, za koju Meta navodi da bi mogla olakšati prepoznavanje potencijalnih prevaranata, za sada je dostupna samo na Android uređajima.