Како је чип избацио Хрватску са Свјетског првенства? Почели да славе, па хладан туш

Аутор:АТВ редакција
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Хрватска је елиминисана са Свјетског првенства у САД, Мексику и Канади већ у шеснаестини финала, а дуго ће се препричавати догађаји са меча у Торонту.
Португал је на најлуђи могући начин дошао до побједе над Хрватима (2:1) и то послије преокрета за памћење, док је екипа Кристијана Роналда имала и среће да се не оде у продужетке.
У 103. минуту Хрватска је дошла до изједначења 2:2 преко Јошка Гвардиола и почело је велико славље, да би који тренутак касније ипак потврђено да је био офсајд.
"Снико технологија" која се користи у новој Адидас лопти за овогодишње Светско првенство биљежи сваки контакт, тако да је у њој "записан" и онај који је Игор Матановић имао прије него што је лопта стигла до Марка Пашалића. Тај импулс који је забиљежила лопта види се на графици, тако да је због њега судија могао да лакше пресуди у овом случају.
"Према подацима које је обезбиједила технологија повезане лопте (Connected Ball Technology) смјештена унутар Адидасове Трионда лопте доказано је да је репрезентативац Хрватске са бројем 20, Игор Матановић, остварио контакт са лоптом током акције која је претходила голу против Португала, што је судији омогућило да исправно досуди офсајд и поништи погодак", навели су из ФИФА по завршетку утакмице.
"ИМУ сензори смјештени унутар Трионда лопте способни су да детектују и најмањи контакт, што се гледаоцима у преносу приказује у виду графике која подсјећа на откуцаје срца ("heartbeat graphic"), пружајући званичницима невиђен ниво података за доношење брзих и тачних одлука".
According to the data provided by Connected Ball Technology housed within the @adidasfootball Trionda, the official match ball of the @FIFAWorldCup, it was proven that contact was made by Croatia's #20 Igor Matanović in the build up to the goal against Portugal, allowing the… pic.twitter.com/AyBz11N3wV— FIFA Media (@fifamedia) July 3, 2026
Да није било ове технологије, Хрватска би изборила макар продужетке и можда имала додатних пола сата да ријеши питање победника, међутим овога пута се њихов низ на Свјетском првенству завршава.
Подсјетимо, Португал ће сада играти са Шпанијом у осмини финала Свјетског првенства, што ће бити дерби нокаут фазе.
(Мондо)
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