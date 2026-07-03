Logo
Large banner

Како је чип избацио Хрватску са Свјетског првенства? Почели да славе, па хладан туш

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 07:23

Коментари:

0
Како је чип избацио Хрватску са Свјетског првенства? Почели да славе, па хладан туш
Фото: Tanjug / AP / Stephanie Scarbrough

Хрватска је елиминисана са Свјетског првенства у САД, Мексику и Канади већ у шеснаестини финала, а дуго ће се препричавати догађаји са меча у Торонту.

Португал је на најлуђи могући начин дошао до побједе над Хрватима (2:1) и то послије преокрета за памћење, док је екипа Кристијана Роналда имала и среће да се не оде у продужетке.

У 103. минуту Хрватска је дошла до изједначења 2:2 преко Јошка Гвардиола и почело је велико славље, да би који тренутак касније ипак потврђено да је био офсајд.

Како и зашто? То је потврдио чип у лопти

"Снико технологија" која се користи у новој Адидас лопти за овогодишње Светско првенство биљежи сваки контакт, тако да је у њој "записан" и онај који је Игор Матановић имао прије него што је лопта стигла до Марка Пашалића. Тај импулс који је забиљежила лопта види се на графици, тако да је због њега судија могао да лакше пресуди у овом случају.

"Према подацима које је обезбиједила технологија повезане лопте (Connected Ball Technology) смјештена унутар Адидасове Трионда лопте доказано је да је репрезентативац Хрватске са бројем 20, Игор Матановић, остварио контакт са лоптом током акције која је претходила голу против Португала, што је судији омогућило да исправно досуди офсајд и поништи погодак", навели су из ФИФА по завршетку утакмице.

"ИМУ сензори смјештени унутар Трионда лопте способни су да детектују и најмањи контакт, што се гледаоцима у преносу приказује у виду графике која подсјећа на откуцаје срца ("heartbeat graphic"), пружајући званичницима невиђен ниво података за доношење брзих и тачних одлука".

Да није било ове технологије, Хрватска би изборила макар продужетке и можда имала додатних пола сата да ријеши питање победника, међутим овога пута се њихов низ на Свјетском првенству завршава.

Подсјетимо, Португал ће сада играти са Шпанијом у осмини финала Свјетског првенства, што ће бити дерби нокаут фазе.

(Мондо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Хрватска

Португал

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Далић након испадања Хрватске: Мали су два путa направили чудо, сада нису смјели

Фудбал

Далић након испадања Хрватске: Мали су два путa направили чудо, сада нису смјели

28 мин

0
Хрватска СП 2026.

Фудбал

Португал побиједио Хрватску на Мундијалу, велико славље, а онда незамислив шок

50 мин

0
Шпански играч Педро Поро (12) слави постизање другог гола свог тима против Аустрије током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у четвртак, 2. јула 2026.

Фудбал

"Фурија" разбила Аустријанце за четвртфинале Мундијала

8 ч

0
Роналду пријети неславни рекорд

Фудбал

Роналду пријети неславни рекорд

8 ч

0

Више из рубрике

Далић након испадања Хрватске: Мали су два путa направили чудо, сада нису смјели

Фудбал

Далић након испадања Хрватске: Мали су два путa направили чудо, сада нису смјели

28 мин

0
Хрватска СП 2026.

Фудбал

Португал побиједио Хрватску на Мундијалу, велико славље, а онда незамислив шок

50 мин

0
Шпански играч Педро Поро (12) слави постизање другог гола свог тима против Аустрије током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу у Инглвуду, Калифорнија, близу Лос Анђелеса, у четвртак, 2. јула 2026.

Фудбал

"Фурија" разбила Аустријанце за четвртфинале Мундијала

8 ч

0
Роналду пријети неславни рекорд

Фудбал

Роналду пријети неславни рекорд

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

07

30

Душица Јаковљевић о прозивкама "Нека сам изоперисана, не бих могла..."

07

30

Када ће бити отворен вртић "Невен" у Бањалуци

07

27

Стравичне сцене: Мушкарац се запалио испред сједишта УН у знак протеста

07

23

Како је чип избацио Хрватску са Свјетског првенства? Почели да славе, па хладан туш

07

17

Број погинулих у земљотресима у Венецуели порастао на најмање 2.595

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner