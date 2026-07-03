Далић након испадања Хрватске: Мали су два путa направили чудо, сада нису смјели

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалска репрезентација Хрватске завршила је свој наступ на Свјетском првенству након шокантног пораза од Португала (1:2) у осмини финала. Селектор Ватрених Златко Далић био је изузетно емотиван и утучен на конференцији за медије, гдје се жестоко обрушио на суђење, али и наговијестио крај једне велике ере.
У инфарктној завршници сусрета, Хрватска је остала без пласмана даље, што је оставило горак укус у табору Хрватске након свега што се дешавало у посљедњим тренуцима утакмице. Након тешког пораза, Далић је изашао пред новинаре и подијелио своје прве утиске.
Говорећи о самој утакмици, селектор Хрватске је истакао да његова екипа није заслужила овакав епилог.
„Прво честитам Португалу и желим им сву срећу у наставку. План за прво полувријеме био је сачувати гол, али блок није требало да стоји толико ниско. Успјели смо да се одбранимо и нисмо примили погодак. У другом дијелу смо заиста окренули утакмицу на нашу страну, створили доста прилика и на крају нисмо заслужили овакав резултат. Могу само честитати момцима, али ето, у претходна два наврата имали смо у неким тренуцима среће“, рекао је Далић.
На питање о одлукама ВАР-а и генералном судијском критеријуму, Далић није крио огромно незадовољство, сматрајући да је његова екипа оштећена.
„Суђење је било јако лоше. Ниједан прекршај, ниједан прекид за нас. Лоше суђење, али Хрватска је изгубила и немамо право да пуно коментаришемо. Жао ми је“, кратко је поручио.
Највише пажње свакако је привукао одговор на питање о његовој будућности на клупи Хрватске. Својим ријечима је јасно дао наслутити да је његовом мандату, који је донио највеће успјехе у историји тамошњег фудбала, дошао крај.
„Нестварно је све ово што смо направили, имамо успјехе за памћење. Било је предивних тренутака, али мислим да је стигао крај једне ере. Вријеме је за нове почетке. Мали су двапут направили чудо, сада нису смјели“, закључио је емотивни Далић, а преноси Кликс.
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